Ten Hagova řeč i „video“. Co se dělo po debaklu a co kapitán Bru(čou)no?

Pondělní příjezd fotbalistů Manchesteru United do tréninkového centra vypadal přesně tak, jak byste očekávali. Smutné pohledy za předními okny nablýskaných aut. Hvězdy po rekordním nedělním výprasku od Liverpoolu 0:7 dorazily kolem deváté ranní, jejich šéf Erik ten Hag o dvě hodiny dřív. Po potupném zážitku si pro ně připravil video. Nedá se to však nazvat rozborem... Co si přichystal? A proč se začala v britských médiích zpochybňovat role kapitána Bruna Fernandese?

„Můžete prohrát, ale ne takovým způsobem jako my ve druhé půli. V první jsme hráli velice slušně. Druhá půle byla neprofesionální. Nemůže se to stát a musíme si o tom promluvit. Nebyli jsme to my, náš standard. Nehráli jsme jako tým,“ vykládal Ten Hag pro klubový web.

K promluvě došlo hned v pondělí. Po náročném programu (United odehráli během 11 dní postupně: odvetu Evropské ligy proti Barceloně (2:1), finále Anglického ligového poháru proti Newcastlu (2:0), osmifinále FA Cupu s West Hamem (3:1) a duel s Liverpoolem) nicméně kouč Red Devils zvolil spíše řeč vedoucí k zotavení z těžkého direktu, než obviňování nad tím, co vše se nevydařilo.

Shrnuto do jedné věty, sdělení bylo následující: „To, co se stalo, neničí všechnu dobrou práci, kterou jsme v této sezóně odvedli.“

Přesto nezůstalo jen u toho, nizozemský stratég měl svým svěřencům pustit videoklipy nevydařených momentů při bránění, neboli u inkasovaných gólů. Konkrétně za účelem toho, aby hráče při sledování trošku naštval a vyvolal v nich hlad po nápravě kolapsu. Ostatně faktor naštvání zvolil hned po zápase, když měl nařídit ticho v kabině. Aby si poražení poslehli ryk z vítězné šatny.

Jinak se však snažil tým vrátit do pozitivní atmosféry, jaká v něm před duelem s Liverpoolem panovala. Další vzkaz? Nepropadat depresi a neztrácet sebedůvěru. Týmu navíc řekl, že by mu prospělo více sezení se sportovním psychologem Rainerem Koersem, kterého Ten Hag na Old Trafford přivedl.

Může být Bruno Fernandes kapitánem mančaftu z Old Trafford? Po nedělním vystoupení týmu i samotného hráče na Anfield Road se zdá, že spíš ne. Většinu aktuání sezony nosí pásku na ruce i kvůli tomu, že stálý kapitán - Harry Maguire - nastupuje v základní sestavě jen zřídka. Po sezoně by navíc stejně mohl odejít.

Fanoušci, lidé v klubu a zdá se, že i spoluhráči, nicméně začínají pochybovat, že je Fernandes tou pravou osobou, která by měla nastálo vést tým slavného klubu. Může za to především jeho chování při masakru ve druhém poločase na půdě Liverpoolu.

Působil velmi podrážděně a malicherně, místo povzbuzování spoluhráčů se více věnoval dohadům se soupeři a rozhodčím. K excesům patřilo simulování (když se teatrálně chytil za obličej, přestože do něj neschytal žádný úder), postrčení asistenta sudího i nepoděkování vlastním fanouškům po závěrečném hvizdu.

Zatímco Raphaël Varane sháněl co nejvíce spoluhráčů, aby společně poděkovali smutným hostujícím fanouškům, portugalský záložník jen ve středu pole lehce zatleskal a pak nasupeně odmašíroval tunelem směr šatna.

A tak není divu, že v United mají pocit, že právě Varane, David de Gea či Casemiro jsou vhodnějším materiálem na kapitána. Byť konkrétně proti francouzskému a brazilskému stále nedávnému exportu z Realu hovoří jazyková bariéra. Brankář De Gea zde naopak působí přes 12 let. Proti němu zase je, že už to měl u některých trenérů nahnuté a neměl daleko k odchodu. To je nicméně zahrané, pod Ten Hagem je jasnou jedničkou.

A pak je tu ještě jedna otázka: může se kapitánem stát úplně nově příchozí hráč? United se totiž v létě pokusí získat aglického reprezentačního kapitána Harryho Kanea. Pokud se Tottenham neudrží v Premier League do čtvrtého místa a nepostoupí tudíž do Ligy mistrů, jsou United docela sebevědomí ohledně jeho získání.

Na Spurs z pátého místa útočí právě Liverpool, z šestého zase Newcastle. Oba mají zápasy k dobru, které je v případě výhry posunou před Kanea a spol. Toho by tak takové vyústění ligové situace mohlo posunout na Old Trafford.