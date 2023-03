Zázrak, že je naživu! Jak okolí snáší zdravotní trable krasobruslaře Kostomarova?

Jsou to už dva měsíce, co slavný krasobruslař Roman Kostomarov (46) leží v nemocnici. Během té doby vyplulo na povrch, že měl přijít o prsty na rukou a nohu. Nyní ale promluvil bývalý krasobruslař Ilja Averbuch (49), který má k rodině Kostomarova blízko. Podle jeho slov je většina zpráv nepravdivých. Jaké konkrétně, to ale neřekl. Mezitím se o trpícího sportovce stará jeho žena Oxana Domninová (38).