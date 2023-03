Po více jak měsíci a půl tuhého boje přichází konečně i trochu pozitivní zprávy. Ruský krasobruslař Roman Kostomarov (46) je postupně probouzen z uměle navozeného spánku. Do toho byl uveden po mozkové mrtvici před pár dny.

Olympijský šampion je od 10. ledna, kdy byl hospitalizován se zápalem plic, v péči lékařů. Bohužel se jeho stav průběžně neustále zhoršoval a postupem času začal boj o holý život. Kostomarov již přišel o jednu nohu, část druhé a údajně také o několik prstů na rukou. To vše kvůli infekci, která mu způsobila nekrózu tkáně.

Ani to však nebyl konec komplikací. Začala selhávat i jedna plíce a Kostomarov měl mozkovou mrtvici. „Roman měl mikromrtvici. Byl uveden na 72 hodin do uměle navozeného spánku. Nyní nastává dlouhá etapa „probouzení“. Ta trvá od dvou dnů do jednoho týdne. Dokud se plně neprobudí, nelze dělat závěry. Lékaři čekají a sledují jeho stav,“ uvedl zdroj obeznámený se situací pro Sport24.

Podle KP.ru se lékařům podařilo dostat gangrénu pod kontrolu a krasobruslař podstoupil hned několik procedur na čištění krve, aby se zastavila sepse.