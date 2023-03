Pelta je kvůli dotacím u soudu, ale nachytal další státní peníze: Hroší kůže

Hrozí mu šest let kriminálu, ale chová se, jako by se nechumelilo! Fotbalový funkcionář Miroslav Pelta (58) v areálu Střelnice postavil tréninkové hřiště s umělou trávou a přetlakovou halou.

Jablonecký boss čelí obvinění, že ještě jako vládce tuzemské kopané ovlivňoval sportovní dotace přes svou exmilenku, tehdejší ministerskou náměstkyni Simonu Kratochvílovou. Původní šestiletý trest vězení, pět let zákazu činnosti a pětimilionovou pokutu odvolací senát zrušil. Peltova kauza se tak stále řeší u Městského soudu v Praze.

V Jablonci mezitím šéf tamního ligového celku slavnostně přestřihl pásku v »nafukovačce«, která vyšla na 40 »míčů«. Část Peltovi zaplatila Národní sportovní agentura (NSA), něco přidalo město i Liberecký kraj. „Takhle si myslím, že by to mělo vypadat,“ pochvaloval si všemi mastmi mazaný muž. Na projekt je až tak pyšný, že uvažuje o návratu do branky!

„Chceme vytvořit starou gardu, že bychom si sem šli jednou týdně zahrát, udělat si radost a vyčistit si hlavu,“ vyprávěl s úsměvem Pelta. S tím, že by šel za katr, si vůbec hlavu nedělá!