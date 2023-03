Zázrak, že neochrnul! Český hokejový talent se vážně zranil. Hrozí konec kariéry?

Ještě před dvěma měsíci bojoval s parťáky z repre o megaúspěch v podobě zlaté medaile na juniorském mistrovství světa. Ve finále proti Kanadě dokonce vyrovnal. Nyní se ale situace v životě Jakuba Kose (19) změnila. Česká hokejová naděje utrpěla ve finské lize po střetu zranění. Tamní média dokonce píšou o zázraku, že Kos není ochrnutý! Je v ohrožení i jeho kariéra?

K celému incidentu došlo minulý pátek zcela nečekaně během třetí třetiny duelu druhé nejvyšší finské soutěže mezi Koovee, za který Kos nastupuje, a Hermesem. Zápas se pro brněnského odchovance vyvíjel dobře. Čtrnáct minut před koncem vedl jeho mančaft 5:4 s tím, že on sám měl na kontě už tři asistence. Jenže pak to přišlo.

Český forvard se snažil přibrzdit u bočního mantinelu, když v tom to do něj zezadu napálil téměř stokilový bek Eemeli Ylitalo (25). Ihned po nárazu Ylitalo věděl, že situace je vážná. Začal mávat na střídačku, aby přišli Kosovi na pomoc. Výsledek? Stopka na čtyři utkání pro finského pořízka. Kos dopadl hůř. Podle hokejového serveru Jatkoaika utrpěl juniorský reprezentant zranění v oblasti krku. Také uvedli, že Kos mohl ochrnout!

Konec kariéry? Nesmysl!

Ten samý web ještě uvedl, že Kosova kariéra je výrazně v ohrožení. Obavy se ale ukázaly jako liché. Jak samotný hokejista, tak i jeho agent konec kariéry kvůli zdravotním problémům vyloučili. ,,Zranění mi neumožní hrát v této sezoně, ale jestli půjde vše podle plánu, jak mi řekli doktoři, měl bych se vrátit na letní přípravu s týmem," uklidnil všechny Kos pro Sport.cz.

Stejně tak vyloučil nejhorší možný scénař i agent talentovaného mladíka Marek Vorel z agentury GMG Hockey, který uvedl, že Kos nemusel ani do nemocnice. ,,Kuba je v pořádku. Může normálně chodit a mluvit, dokonce nebyl ani hospitalizovaný. Jakékoliv spekulace o konci kariéry jsou naprostý nesmysl. Pokud půjde vše dobře, tak by se měl na led vrátit v dubnu nebo v květnu," vyjádřil se pro web Hokej.cz. Kos tak může stále živit sen o NHL, do které ho v roce 2021 draftovali zástupci Floridy Panthers v šestém kole ze 184. místa.