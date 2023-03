Další znepokojivé detaily v případě Woodse a jeho expartnerky: Vykopl ji z domu!

Tiger Woods (47) a ženy. Téma, které by s nadsázkou vydalo na telenovelu, se nedávno opět rozhořelo. Legendárního golfistu totiž žaluje jeho expartnerkaErica Hermanová (39), která žádá astronomické odškodnění, konkrétně 670 milionů korun! Proč? Údajně ji měl sexuálně napadnout. To ale není vše. Nyní vyplulo na povrch, že Woods měl svou někdejší polovičku vyhodit z luxusní vily!

Vztah se jim rozpadl loni na podzim. Do té doby spolu žili posledních šest let v Hobe Sound na Floridě, kde obývali luxusní rezidenci. Sama bývalá provozní restaurace Erica uvedla, že v sídle bydlela zadarmo. Proč? Podle webu TMZ prý místo nájmu Tigerovi dopřávala „užitečné služby“. O co konkrétně šlo, to neupřesnila. Také řekla, že měli s jedním z nejlepších golfistů na světě ústní dohodu, podle které měla v domě žít ještě dalších pět let nehledě na to, že se rozešli.

Jenže ihned po rozchodu začaly machinace. Lidé okolo Woodse měli Ericu přesvědčit, ať si sbalí kufr a vyrazí sama na krátkou dovolenou. Dokonce ji odvezli na letiště. Jakmile k němu ale dojeli, oznámili Erice, že vítěz 15 majorů ji vykopl a už v jeho sídle není vítána. Tím ale drama nekončí. Podle jejich slov jí měli zabavit necelých 900 tisíc korun v hotovosti, které měla v domě. Woodsovi lidé to odůvodnili tím, že k nim přišla pochybným způsobem. Těžko říct, co si za tím představit.

Oněch 670 melounů, o které se Erica soudí, není podle serveru TMZ pouze kvůli sexuálnímu napadení. Podle Hermanové je to také adekvátní částka nájmu za zbývajících pět let, na kterých se údajně dohodli. Tigerův tým ale uvedl, že k žádné ústní dohodě ohledně bydlení nedošlo. Podle nich bydlela ve vile jen jako jeho přítelkyně. Jinými slovy, když se rozešli, neměla žádné právo v jeho domě nadále zůstávat.