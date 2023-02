Odešel od kouče Sáblíkové: Nejlepší rozhodnutí! Steklý už je šampionem

Po Martině Sáblíkové potopa? Nemusí to tak být, jak ukazuje příběh Lukáše Steklého, čerstvého juniorského světového šampiona, což v české historii zatím dokázala jen Karolína Erbanová. Je osobitý a svébytný, už proto, že si v minulosti vybral vlastní cestu poté, co opustil věhlasnou tréninkovou skupinu Petru Nováka i s jeho nejslavnější svěřenkyní.

„Zpětně to hodnotím jako moje nejlepší rozhodnutí, co jsem kdy udělal,“ říká Steklý. „V té době jsme trénovali pro Martinu, ale nebylo nám řečeno, že jsme tam jako domestici, že naše výsledky nikoho nezajímají. To se mně a pár kolegům nelíbilo. Někteří skončili. Ke konci tam nebyly pěkné ani mezilidské vztahy. Tak jsem to s nimi vzdal s tím, že nechci být nejlepší holka v Česku, ale připravovat se jako chlap.“

Steklý tehdy přilnul ke spolupráci s dvěma zahraničními týmy, pomohli mu Poláci i Němci, díky nimž našel zázemí v bavorském Inzellu. V minulé sezoně se ve svých osmnácti letech pokoušel kvalifikovat na olympiádu, místo juniorských závodů jezdil ty seniorské a dostal se do pozice náhradníka.

„Lukáš dostal úkol od reprezentačního trenéra Petra Nováka pokusit se nominovat na olympiádu. Bylo nám slíbeno, že nám přispějí na přípravu,“ tvrdí Libuša Steklá, závodníkova matka i trenérka a také šéfka klubu KSB Hodonín. „V moment, kdy jsem podala trestní oznámení, nastala situace, že nám svaz na přípravu nedal nic. Otevřela jsem si pusu, co se týká hospodaření svazu. Je to taková msta, nevím, jak jinak to nazvat.“

Právě Steklá v minulé sezoně upozornila na neshody ve vyúčtování zahraničních cest tehdejšího reprezentačního kouče Petra Nováka a podala na něj žalobu. Novák čelil podezření, že na přelomu let 2019 a 2020 špatně vyúčtoval náklady na zahraniční kempy mládeže. Kontrola Národní sportovní agentury sice nedávno odhalila několik Novákových pochybění, žádné z nich se ale sledovaného období netýkalo.

Dalším důvodem sporu mezi oběma stranami je náhled na užívání auta, které svaz poskytnul Lukáši Steklému pod podmínkou spoluúčasti patnácti procent, necelých 150 000 korun.

„Paní Steklá jezdí svazovým autem, na které přislíbila dát patnáct procent a nezaplatila je,“ argumentuje sekretář svazu Jindřich Pařík. „Následně jsme řekli, ať to auto vrátí, ať je můžou používat ostatní kluby. V současné době je to na mrtvém bodě.“

Steklá tvrdí, že si částku, kterou měla za auto zaplatit, započetla proti fakturám na olympijskou přípravu, na kterou od svazu nedostala nic ani v minulé sezoně.

„Pro mě to byl šok, podraz. Během sezony jsem posílala faktury na svaz za přípravu. Řekli, že se Lukáš na olympiádu dostal jenom jako náhradník: Nic vám nedáme!“ líčí Steklá. „V ten moment jsem to započetla proti těm fakturám. Řekla jsem si, že to nechám projít soudem. Jestli si někdo myslí, že se může závodník připravovat na olympiádu za vlastní peníze…“

Za poslední dvě sezony jdou do přípravy juniorského mistra světa výhradně soukromé, klubové nebo sponzorské peníze. Steklá náklady na sezonu vyčíslila na milion korun. Svaz ani letos nepřispěl Steklému na přípravu ani korunou.

„To je pravda, nemají korunu navíc,“ potvrzuje Pařík. „Za všechny výjezdy s reprezentací peníze dostává. Ale nemá zaplacenu přípravu, která jde mimo reprezentaci. My jsme nabízeli, aby s námi uzavřel smlouvu, bylo pro něj vyčleněno osmdesát tisíc, reakci jsme neměli žádnou. Pak jsme se dozvěděli, že to Lukáš neakceptuje.“

Steklý dostal letos zaplaceno příspěvek na závody juniorského Světového poháru ve finském Seijänoki a v německém Inzellu, stejně jako na juniorský šampionát na stejném místě. Právě tady, v podstatě mimo český systém, dál posouvá svoji kariéru.

„Mám tady zázemí, mamka je oficiální trenér, zařizuje přihlášky na závody, peníze,“ říká Steklý o své matce, která se svazem stále řeší právní spory. „Není to příjemné, ale já se snažím to neřešit. Není to moje záležitost, já toho moc neovlivním.“

Na juniorském mistrovství světa Steklý nejdřív v juniorském národním rekordu na 5000 metrů (6:31,663 minuty) skončil šestý. A pak předvedl dva dominantní výkony v závodě s hromadným startem. V semifinále i ve finále určil ráz jízdy únikem z hlavní skupiny, v boji o medaile ho uvisel jen Kanaďan Daniel Hall, Steklý si ale suverénně dojel pro zlato.

Do konce sezony ho čekají ještě závody na rychlé dráze v Calgary. A po létě už definitivně přestoupí mezi dospělé s jasným cílem – nominovat se na olympiádu 2026.

Steklý: Práce je ještě hodně, ale budu makat naplno

Závodí sice ovlivněn válečnou atmosférou českého rychlobruslařského rybníka, Lukáš Steklý si ale jede svůj život a před několika dny si správnost své cesty osvědčil zlatem z juniorského mistrovství světa. A už se dívá k přestupu k dospělým a olympiádě. „Upřímně nehrozí, že bych hned v seniorech vyhrál pětku v seniorech, ale určitě k tomu směřujeme,“ usmívá se.

Co říkáte pozornosti, která se teď kolem vás strhla?

„Já jsem člověk, který pozornost úplně nemá rád. Ale věřím, že to tak musí být, i kvůli sponzorům. Víceméně si to užívám.“

Vyhrál jste závod s hromadným startem, v semifinále i finále jste vyprovokoval rozhodující úniky, byla to vaše taktika?

„Taktika to byla v semifinále, kdy se mi povedlo ujet, měl jsem štěstí, že mě nepronásledovali. Ve finále to byla náhoda, vůbec jsem nečekal, že by se mi to povedlo dvakrát po sobě. Využil jsem šanci. Jel jsem s Kanaďanem Hallem, známe se delší dobu, chtěli jsme spolupracovat. Ale když jsem chtěl, aby vystřídal, odtáhl dvě stě metrů a byl mrtvý. Pomáhal mi mentálně, ale odtáhnul jsem to já.“

Co čekáte od přestupu k seniorům, který vás čeká v příští sezoně?

„Práce určitě bude hodně, bude to náročné, ale do seniorů jdu s čistým štítem. Budu makat naplno, určitě se mezi nimi neztratím, minimálně v B skupině. Do budoucna se budu připravovat na olympiádu, uvidíme, jak to půjde.“

Trénujete v německém Inzellu, jak tam vypadá vaše zázemí?

„Spolupracoval jsem dřív i s Poláky, hodně nám to pomohlo, nakonec jsme se chytili tady v Německu. Ještě s tím bojujeme. Budu se snažit vytvořit vlastní tréninkovou skupinu, ale to stojí hodně peněz.“

Svaz vám na přípravu opravdu nepřispívá?

„Co je mi známé, tak jsme nedostali ani korunu. Jsou to naše vlastní prostředky, klubové, nebo od sponzorů.“

Vaše matka se svazem bojuje i na právní půdě, jak to vidíte dál, je možná nějaká dohoda?

„Já doufám, že určitě. Dostal jsem e-mail od paní Bradové (předsedkyně svazu), že mi gratulují, že se těší na spolupráci v budoucnu, že to tam dáme dohromady.“