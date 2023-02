Pelta perlil: Dámy, vám se nevede vůbec špatně. Co případ voucher?

Trčka říká, že Kratochvílová přijala voucher – později využitý na rodinnou dovolenou na Seychelách – s tím, že jej nemusí platit. A že je to tedy v rozporu se zákonem. Obžalovaná se i ve čtvrtek bránila, že jde o nesmysl. „Ze strany pana Pelty šlo o laskavost v rámci našeho mileneckého vztahu, abych si odpočinula. Voucher jsem od začátku chtěla zaplatit, což potvrdil ve výpovědi i zástupce cestovní kanceláře pan Šatný. Stalo se tak v červenci 2017, čtyři měsíce před splatností,“ řekla Kratochvílová.

Dobré je však připomenout, že v době zaplacení poukazu, byla už ve vazbě. Což může (ale taky nemusí) celou věc stavět do jiného světla. „V rámci našeho vztahu s panem Peltou nikdy nepadlo ani slovo o tom, že by chtěl voucher zaplatit. Byl to zájezd pro rodinu, sami jsme si to s manželem financovali,“ opakovala Kratochvílová.

Soudkyně Cihlářová se obžalované ptala, co jí o charakteru voucheru řekl samotný Pelta. „Předal mně kontakt na pana Šatného z cestovky, abych měla lepší servis. Při svém vytížení jsem neměla čas někam chodit, něco organizovat, něco domlouvat. Víc za tím nebylo,“ líčila bývalá náměstkyně.

Cihlářovou zajímala též relativně vysoká částka poukazu a dotazovala se Pelty. Dvě stě tisíc? Není to moc? Byl jste obeznámen s majetkovou situací obžalované?

Jestliže se Pelta při doplňující výpovědi celkem držel a nenechal se strhnout k typickým osobitým hláškám, tady se rozjel. „Když jsem se potkal s paní Valachovou a Kratochvílovou, říkal jsem jim: ‚Dámy, vám se nevede vůbec špatně.‘ Nosily značkové oblečení. Šťouchal jsem do nich. Ministryně Valachová říkala, že její manžel je ajťák a že je to lepší práce než v úřadu. Věděl jsem, že voucher za 200 tisíc byl odpovídající životní úrovni paní Kratochvílové. Cítil jsem, že rodina je na tom dobře.“

A byt? Zkraje ledna 2017 se musela Kratochvílová ze dne na den vystěhovat z domu sdíleného s ministryní Kateřinou Valachovou. Oslovila Miroslava Peltu, který jí nabídl svůj pražský byt na Senovážném náměstí. Dle obžaloby měl sloužit k soukromým schůzkám obou, při nichž – kromě ryze soukromých činností – měl Pelta náměstkyni instruovat, kam mají směřovat dotace. Přitom poskytnutí bytu samo o sobě mělo podle obžaloby představovat úplatek.

Kratochvílová ve čtvrtek z větší části zopakovala svou předchozí výpověď. Že devátého ledna jí přišla zpráva od Valachové, ať se okamžitě odstěhuje. Tehdejší ministryni, která velmi dbala na svůj obraz před veřejností, k tomu vedl jistý rozhovor, v němž zaznělo, že bydlí s jinou ženou. Lekla se a svoji podřízenou okamžitě vyrozuměla. Kratochvílová ihned, ještě tentýž den dopoledne kontaktovala Peltu, protože věděla o jeho volném bytě určeného pro syna. Majitel fotbalového Jablonce věc vyřešil tím, že se dohodli na nájmu 39 400 měsíčně.

Kratochvílová ve výpovědi uvedla, že částku konzultovala s manželem a shodli se, že ji budou hradit z úspor, což se podle jejích slov dělo. „Od začátku jsem chtěla smlouvu, abych měla právní věci v pořádku,“ durdila se Kratochvílová. Vzápětí odmítla, že by se mělo jednat o konspirační byt, jak říká v obžalobě státní zástupce. „Chodil tam jak manžel, tak ministryně Valachová či její asistentka,“ pronesla.

Vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení – od 6 do 22 hodin denně, což se prý dá dokázat – neměla čas své bydlení příliš řešit, ale údajně o tom pravidelně jednala s ministerstvem. To mají dokládat telefonáty. „Stála jsem u okna a pořád mluvila s panem tajemníkem. Vybavuji si to jako teď,“ emotivně gestikulovala.

Soudkyni zajímalo, jakým způsobem úhrada nájemného probíhala. „S panem Peltou jsem se domluvila na měsíční platbě. Použila jsem rodinné úspory. Platila jsem v hotovosti. Odjakživa mám peníze doma. Takhle to máme s manželem nastavené,“ říkala.

Problém? V odposleších je zachyceno, jak tehdejší svazová činovnice Huráňová připomíná Peltovi blížící se termín uhrazení platby nájemného. To samo o sobě není nic neobvyklého. Na Strahově šlo o běžnou praxi. Pelta je roztržitý, spoustu věcí při svém vytížení vytěsňoval a Huráňová byla jakousi pojistkou. Ovšem v pořízených rozhovorech mezi Peltou a Kratochvílovou není o platbě nájemného ani slovo… „Prostě přišla a řekla mně: ‚Tady máš peníze.‘ Byl jsem s ní v častém kontaktu, byli jsme si nablízko,“ naznačoval Pelta, že nebyl důvod vést debaty o platbě nájemného po telefonu.

Je otázkou, jak si vysvětlení obou klíčových osob případu vyhodnotí soudkyně Lenka Cihlářová.

Co ještě řekla exnáměstkyně Simona Kratochvílová

O Peltovi

„Pan Pelta má v hlavě kalkulačku a věděl, kolik má fotbal dostat. Všichni lidé věděli, kolik mají dostat.“

„Pelta byl překvapený, když po jednání Národní rady pro sport viděl na fotbal alokovanou jinou částku. Volal mně, byla jsem z toho překvapená a řekla mu, ať zavolá Břízovi. Ten našel chybu v tabulkách a opravil ji.“

O ministryni Valachové

„Nebyl to žádný tajný konspirační zájezd, všichni o tom věděli. Valachové jsem dokonce přivezla dárek.“

O dotačním procesu

„Komunikovala jsem s každým, kdo potřeboval informace. Přístup k nim byl globální. Neexistoval nikdo, kdo by je neměl. Nikoho jsem nemanipulovala. Všichni mohli uplatňovat námitky.“