Sparťanka Aneta Pochmanová: Štve mě uklidňování!

Jejím idolem je brazilský útočník a míčový eskamotér Neymar. Aneta Pochmanová (21) je záložnice, ale ve Spartě bez bázně a hany zastane i post stoperky. Ale hlavně, při jejím báječném povídání ke svému potěšení zjistíte, že vedle ní mládnete…

Aneto, proč právě fotbal?

„Protože jsem už odmala kopala do míče a bylo jasné, že to bude fotbal. Žádná jiná volba tam nebyla.“

Proč Sparta?

„Od dětství jsem ji měla ráda, tak jsem si ji vybrala. A celá naše rodina je sparťanská.“

Po remíze na Slovácku ztrácíte na Slavii bod. Jste pod tlakem?

„Myslím si, že to nehraje roli. Neznamená to nic tragického. Prostě musíme vyhrát derby a budeme zase před nimi.“

Cítíte výhodu, že se hraje na Letné?

„Ano, a jsme rády, že tam můžeme hrát. Bude to mluvit pro nás a věřím, že přijde hodně lidí.“

Vybavíte si největší návštěvu, kterou jste zažila?

„Myslím, že dvanáct tisíc lidí na mistrovství Evropy v Plzni.“

Je příprava na derby jiná než třeba na Slovácko?

„Řekla bych, že se na všechny zápasy připravujeme stejně. Na každého soupeře máme stejná videa a stejné rozbory, ale kvůli rivalitě to možná o maličko jiné je.“

Na podzim jste nad slávistkami vedly dva nula, ale skončilo to dva dva. To byste asi nerady zopakovaly, viďte?

„To fakt ne. Odehrály jsme to skvěle, ale nějak jsme bohužel zapomněly, že zápas netrvá osmdesát, ale devadesát minut. Dostat dva góly v posledních deseti minutách je prostě hrozné. Takže to nezopakujeme.“

S Franny Černou se znáte z reprezentace. Jaké to tam mezi sparťankami a slávistkami je?

„Jsme lidé a na repre máme spolupracovat. Soustředím se jen na to. Nic neřešíme, ale samozřejmě, že jakmile jsme zpátky v klubech, na hřišti je to něco jiného. Mimo hřiště se normálně zdravíme.“

Jaký je váš největší fotbalový zážitek?

„Je jich hodně. S reprezentací jsem byla v Austrálii a v Americe. Se Spartou zase v Paříži, kde jsme hrály Ligu mistryň proti PSG.“

Viděl jsem vaši fotku z maturitního plesu. Studujete dál?

„Jsem na vysoké škole. Studuju ekonomii a management, mám tam sportovní marketing. Chtěla bych se i v další práci věnovat sportu.“

Při našem focení vám to v šatech a střevíčkách moc slušelo. Jaké oblečení vám nejvíce vyhovuje?

„Sportovní. Jsem dáma, takže sportovní šaty jako dlouhé tričko.“

Za co nejvíc utrácíte?

„Asi za benzin (rozesmátě). Protože máme každý den trénink, na který musím jezdit. Pak za jídlo a také za boty.“

Co vás potěší a naopak naštve ve fotbale?

„Potěší mě, když mě někdo pochválí, že jsem hrála dobře. Naštve mě hodně věcí. Když jsem na sebe naštvaná a spoluhráčky mě uklidňují, tak to mě tedy hodně naštve. To jsem pak naštvaná ještě víc.“

A v životě?

„Potěší mě, když slyším, že mi to dnes sluší. A každý den mě štvou řidiči.“

A koníčky?

„Venčení psů. Hodně času se snažím trávit s rodinou. Jsem vážně ráda, když mám volno a čas na rodinu. To je pro mě nejdůležitější.“

Když máte dovolenou, tak kam nejraději cestujete?

„Jednoznačně do Dubaje. To je moje oblíbená destinace.“