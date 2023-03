Drsný život Corinny Schumacherové: 10 let vězněm!

Svého manžela bezmezně miluje a obětovala mu celý svůj život. Oddaná žena Corinna Schumacherová (54) žije už deset let prakticky v domácím vězení, protože se snaží uhlídat naprosté soukromí a tajemství stavu svého milovaného Michaela Schumachera (54). Ne náhodou je občas přezdívána jako jeho „strážný anděl“.

O drsném životě obětavé manželky promluvil Eddie Jordan, tedy muž, který dal Michaelovi šanci v seriálu F1. „Už je to skoro deset let a Corinna nemohla jít na večírek, na oběd nebo cokoliv dalšího, je jako vězeň, protože každý by s ní chtěl mluvit o Michaelovi a ona si to nepotřebuje každou minutu připomínat,“ popsal situaci.

Má se za to, že Corinna zavedla pravidlo „pouze rodina“ pro Michaelovi návštěvy. Jednou z mála výjimek, kdo ho smí navštívit, je šéf F1 a bývalý šéf Ferrari Jean Todt. „Soukromí je zásadním aspektem sportu, podnikání a vašeho osobního života. Corinna stanovila nějaká pravidla. Znám ji velmi dobře a dlouho. Je to krásná dívka a znal jsem ji už v době, když si vzala Michaela, takže naše dobré vztahy mají dlouhou historii,“ uvedl k jejich přátelství Jordan, který s respektem přijal i rozhodnutí, že on výsadu legendu F1 navštěvovat mít nebude.

Sama Corinna se málokdy vyjadřuje veřejně, ale nedávno udělala výjimku v dokumentu natočeném pro Netflix. „Michael mi chybí každý den. Ale nejsem to jen já, komu chybí. Jsou to děti, rodina, jeho otec, všichni kolem něj. Chci říct, že všem chybí Michael, ale Michael je tady. Jiný, ale je tady a to nám dodává sílu, jak jsme zjistili. Je pro mě velmi důležité, aby si i nadále mohl co nejvíce užívat svého soukromého života. Michael nás vždy chránil a my teď chráníme Michaela,“ promluvila o obtížné situaci.