Odmítání očkování? Z částky, kterou »prohospodařil« Djokovič, se točí hlava

Za žádnou cenu! Přesně tak urputně vzdoroval tenista Novak Djokovič vakcíně proti covidu. Odporem k očkování si tak zavřel dveře na hromadu turnajů, mezi kterými byl například Australian Open, během kterého dokonce čelil vyhoštění. S odstupem času se ukazuje, o kolik peněz se srbský hráč nesplněním podmínky pro vstup do různých zemí připravil. A rozhodně to nejsou žádné drobné!

Indiana Wells, Miami Open a Australian Open patří do výčtu turnajů, na kterých se Novak Djokovič neukázal kvůli chybějící vakcíně proti covidu. Tu přitom země stanovily jako podmínku pro vstup na své území, bez ohledu na to, jestli mají přes hranice pustit známou tvář, nebo »obyčejného smrtelníka«.

Web Tennis 365 teď spočítal, že kdyby Djokovič na vynechaných turnají přeci jen nastoupil, do jeho kasy by případné výhry přinesly takový balík peněz, se kterým by obyčejný člověk nepotřeboval do konce života ani hnout brvou.

Na vynechaných turnajích by totiž v případě, že by Novak vyhrál a zůstal neporažen, létaly miliony. Přibližná finanční odměna by v českých korunách vypadala zhruba takto: