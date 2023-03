Stašková: Šikana od kluků, konkurent Hložek a masakr při focení s Ronaldem

Do dalšího dílu pořadu No stress s atletkou Nikolou Bendovou přijala pozvání fotbalistka Andrea Stašková. Útočnice a spolužačka Bendové nyní působí v Atlétiku Madrid, kam přestoupila z Juventusu, se kterým se ve třech sezonách radovala ze tří mistrovských titulů. Dlouholetá reprezentantka byla v roce 2022 poprvé vyhlášena nejlepší fotbalistkou ve svazové anketě. Čemu musela čelit na cestě do vrcholového fotbalu?

Rodačka ze Znojma se domů nevrací moc často, ale i tak se snaží být vzorem pro začínající české hráčky. Když mluví o svých sportovních začátcích, nemá jen pozitivní vzpomínky. Na základní škole se setkala se šikanou, když někteří kluci nedokázali překousnout, že by holka mohla být ve fotbale lepší. A kvůli tomu zvažovala i konec s tímto sportem.

Jejím největším konkurentem v dětství byl Adam Hložek, velký talent a dnes hráč Leverkusenu, proti kterému hrála na turnaji v Ivančicích. K jejich rivalitě řekla: „My jsme vždycky bojovali o nejlepšího hráče a střelce, to mě vyburcovalo. Nakonec jsme ale vyhráli oba.”

Zavzpomínala i na období, kdo hned po maturitě přestoupila ze Sparty do Juventusu. Neměla to vůbec snadné a to nejen kvůli problémům s podepsáním smlouvy. „Neuměla jsem jazyk, byl to obrovský rozdíl mezi kvalitou hráček i tréninků. Byla jsem začátečník a moc se mi nedařilo,” zhodnotila Andrea zpětně. Ale nevzdala se, domluvila si individuální tréninky, aby se zlepšovala.

V klubu v té době působil také hvězdný Cristiano Ronaldo, který je jejím vzorem a několikrát se s ním setkala. „Využila jsem příležitost se s ním vyfotit, ale byl to docela masakr. Kolem něj bylo asi šest sekuriťáků, protože se chtěl fotit každý.” zavzpomínala.

Plat ve španělském klubu je mnohonásobně vyšší, než byl v české lize a Andrea si uvědomuje, že se tak daleko dostala díky podpoře rodičů a rozhodla se jim to oplatit.

„Vždycky si přáli auto, tak jsem jim chtěla udělat radost a koupila ho. Chtěla jsem jim to vrátit zpátky,” líčila.

A co na závěr vzkázala malým fotbalistkám? „Nikdy nepřestávejte, běžte si za svým snem. Dělejte, co vás baví. Budu vám držet palce.”

