Šílenství na ženském fotbale: Brutální útok na rozhodčího!

Naprosto nepochopitelný útok se odehrál v zápase konžské ligy mezi týmy MC Motema Pembe a TP Mazembe. Rozhodčí neodpískal pokutový kop, kterého se domácí hráčky dožadovaly, a následně byl terčem brutálního útoku.

Celý incident je o to šílenější, že zápas byl prakticky rozhodnutý. Fotbalistky konžského týmu Motema Pembe prohrávaly 1:5, když jim po diskutabilním souboji ve vápně nebyla přiznána penalta. To byla poslední kapka a velká část týmu se rozběhla za rozhodčím, který velmi rychle pochopil, že musí zmizet. Hráčky se snažily arbitra uhodit, ale tomu se dařilo unikat až k tunelu do šaten, kde ho dostihly a přidal se k nim i člen realizačního týmu.

Rozhodčí utržil hned několik ran, než se podařilo situaci alespoň částečně zklidnit a povedlo se mu hřiště nadobro opustit. Video brutálního útoku se ihned stalo virálním a šokovalo celý svět. Podle informací zpravodajského serveru GhanaWeb už konžská fotbalová asociace stačila pozastavit činnost všech zúčastněných hráček a zahájila vyšetřování. Ve hře jsou údajně i doživotní zákazy činnosti.