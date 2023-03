Biatlonistka Vítková porodila: Bleskové oznámení »dobrodrůža«!

Dcera dostala parťačku! Bývalá česká reprezentantka Veronika Vítková (34) se pochlubila fanouškům radostnou novinou o tom, že se její rodina rozrostla. Ve středu ráno porodila dcerku, které s manželem vybrali krásné jméno. Své příznivce navíc Veronika překvapila rychlostí, s jakou stihla zprávu oznámit!

Zprávu o čerstvě narozeném miminku, sdílela rodačka z Vrchlabí na sociálních sítích.„Tak a je to. Další dobrodrůžo začíná,“ napsala bývalá česká biatlonistka ke kartičce, která oznamuje, že holčička, kterou Veronika porodila, se jmenuje Barborka a na svět přišla 29. března krátce po 8. hodině ráno. Vítková přitom příspěvek sdílela už po hodině a půl od porodu! To jenom dokládá, že se jí i miminku daří dobře, a to je skvělé.

Kromě fotografie kartičky s údaji ukázala Veronika také snímek ze sálu, na kterém je spolu s manželem jen krátce poté, co přišla jejich dcerka na svět, a pak také holčička samotná.

Požehnaný stav Veronika Vítková veřejně příliš neprezentovala, ale »prozradila« ji březnová účast v Novém Městě na dodatečném předání bronzových medailí z Her v Soči.

Na Barborku už bude doma čekat starší sestra Eliška, která loni v listopadu oslavila své 2. narozeniny. Právě těhotenství s prvorozenou dcerou mělo více mediální pozornosti, než se nejspíš původně čekalo. Své první dítě totiž Vítková nosila pod srdcem během pandemie a po konzultaci s lékařem se biatlonistka při jednom z vyšetření rozhodla, že bude lepší jej provést mimo uzavřené prostory. Záhy však Veroniku, kterou doktor vyšetřoval na chodníku před budovou, kdosi zachytil na fotografii a obrázek se ihned začal bez kontextu šířit na sociálních sítích, kde personál sklidil pořádnou dávku kritiky.