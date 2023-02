Do Nového Města za biatlonem i kovy. Soukalová a spol. dostanou ty ze Soči

Jak je na tom Nové Město na Moravě v souvislosti s blížícími se závody Světového poháru? „Sníh je připravený, všechno bude, jak má být,“ řekl šéf Českého biatlonu Jiří Hamza ještě během mistrovství světa v Oberhofu.

S výrobou sněhu začali ve Vysošina Areně s dostatečným předstihem, a tak je nemohlo nic zaskočit a znervóznět. „Kromě cen energií asi nic,“ poznamenal hořce Hamza. Právě velký nárůst cen energií dal velký zásah do rozpočtu akce. „Tak jako všude jinde, s tím nic nenadělám.“

V areálu také probíhají úpravy kvůli mistrovství světa, které Nové Město na Moravě hostí v příštím roce. „Jsme teprve v procesu. Opravili jsme komentátorské kabiny a zázemí pro novináře, ale zbytek bude pokračovat až na jaře,“ řekl k tomu šéf svazu.

Tyto úpravy letos lehce poznamenají návštěvníky akce. „Tribuna nebude na pevném základu, ale na provizorním. Už jsme tam dělali základovou desku, takže tam je to malinko složitější. Kvůli úpravám také bude letos o něco nižší kapacita, asi o dva tisíce. Nemáme jinou možnost. Příští rok se vrátíme zpátky, ale teď musíme trošku experimentovat,“ uvedl Hamza.

Diváci na tomto SP už ale budou moci vidět trať takovou, jaká bude na příštím MS. „Máme nové přemostění, všechno tak jak už by tratě měly být na MS. Takže tam je výrazná změna.“

Pokud ještě nemáte vstupenky, stále jsou k dispozici. Už ale neseženete žádné na sobotu. „Ta je vyprodaná, neděle téměř vyprodaná a čtvrtek, pátek lístky ještě jsou,“ říká vládce Českého biatlonu.

Ať už se v sobotu dostanete přímo do areny, nebo budete biatlon sledovat v televizi, máte se na co těšit. Vedle samotných závodů, kdy jsou na programu stíhací závody mužů a poté žen, bude součástí také jeden slavnostní ceremoniál.

Bronzové medaile konečně obdrží ženská štafeta ze zimních olympijských her v Soči 2014. V té skončil kvartet Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková sice čtvrtý, ale po dodatečné diskvalifikaci druhých Rusek kvůli dopingu jim náleží 3. příčka.

„Informace o bronzu pro naši štafetu jsme dostali už loni. S členkami týmu i Českým svazem biatlonu jsme se však dohodli, že chceme uspořádat co nejhezčí ceremoniál. Ve sportovní atmosféře, s desítkami tisíc diváků, realizačním týmem i rodinami biatlonistek, abychom jim alespoň trochu vynahradili atmosféru a zážitky, o které všichni přišli. Bronzové medaile, ale i odznaky a diplomy, které k nim patří, už máme,“ oznámil sportovní ředitel Českého olympijského výboru a olympijské mise v Soči 2014 Martin Doktor.

„Sobotní předávání bude asi vrchol celého toho příběhu,“ myslí si Hamza. Podle jeho informací přijedou všichni zúčastnění. „Určitě ano. Kdo nepřijede, nedostane prémie,“ zasmál se šéf biatlonistů.

Biatlonistky to určitě v plánu mají, jen jejich pocity jsou trochu smíšené. „Co si budeme povídat, je to celkem po dlouhé době, takže ta radost je trošku hořkosladká,“ přiznala Puskarčíková. „Jsem ale moc šťastná, že se nám to Český olympijský výbor a Český svaz biatlonu snaží vynahradit. Že dokázali vymyslet a zařídit to, že si medaile můžeme převzít před diváky, přáteli a celým týmem, a neodbudou nás někde v kanceláři. Už se moc těším, až se budu moci zase se všemi potkat.“

Také Vítková má z dodatečné medaile smíšené pocity. „Že proběhne předání v Novém Městě na Moravě před fanoušky, je super. Že jsme se posunuly na třetí místo, je bomba. Ale je to už strašná doba, neprožily jsme tu radost přímo po závodě…“

Soukalová se těší hlavně na biatlonové fanoušky. „Z mého pohledu to nevnímám jako satisfakci, protože zážitky už nám nikdo nevrátí. Ale vzhledem k tomu, že nás čeští fanoušci roky podporovali a fandili nám, těším se, že si společně připomeneme ty nejhezčí momenty u biatlonu,“ prohlásila.

To Landová v tomto momentu dokázala najít další pozitivum. „Určitě si užiju moment, kdy na krku budu mít medaili, aniž by mě bolely nohy po závodě,“ pousmála se.