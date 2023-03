Češky mají medaile za Soči: Vítková dorazila těhotná, Puskarčíková brečela

Byl to moment, na který se těšily samy biatlonistky, ale také diváci ve Vysočina areně, kteří při něm vytvořili až mrazivou atmosféru. Už když členky štafety ze Soči 2014 nastupovaly na plochu, kde se po zbytek Světového poháru v Novém Městě na Moravě předávají medaile, vysloužily si mohutné fandění. Ohlušující atmosféru pak diváci vytvořili i po video sestřihu olympijského závodu, v němž Veronika Vítková finišovala českou ženskou štafetu na čtvrtém místě. Kvůli dopingu Rusek se ale po devíti letech dočkaly české biatlonistky bronzových medailí.

Když členky postupně vyvolával moderátor na plochu a ony na ni přibíhaly, plácly si, seřadily se vedle sebe a užívaly si moment, který jim v Rusku dopřán nebyl.

Když kameraman po sestřizích opět ukázal české biatlonistky, v očích Evy Puskarčíkové se leskly slzy.

„Vůbec jsem nečekala, že mě to takhle přemůže až k slzám, ale tady s těma lidma to bylo něco neskutečného. Už ty záběry nás nastartovaly a pak když jsem viděla ty lidi, to byl masakr,“ vyprávěla po ceremoniálu Puskarčíková.

Samy biatlonistky uznaly, že diváci zde jim vytvořili takovou atmosféru, jakou by v Soči nikdy neměly.

„Určitě mě to dojalo. Měla jsem husí kůži, když jsem viděla při těch zpětných záběrech, jak Verča dojíždí do cíle. A pak když nám dali medaile… Mít ji na krku mi podlomilo nohy,“ přiznala Jitka Landová.

Na rozdíl od Puskarčíkové ona slzy v očích neměla. „Nebrečela jsem, to si pobrečím asi až za pár dnů. Já mám takové opožděné reakce, ale opravdu si toho vážím, ač to tak možná nevypadalo, jsem nadšená. Lidi byli neskuteční, opravdu si vážíme toho, že všichni zůstali a neodešli, neskutečný, děkujeme,“ dodala Landová.

To Gabriela Soukalová přiznala, že ji Puskarčíková slzami nakazila. „Musím říct, že přítomnost rodiny a těch nejbližších udělala svoje a když jsem viděla Evičku Puskarčíkovou, jak se snaží zamáčknout slzu, tak jsem to vzala takovou řetězovou reakcí. Dojalo mě to a mít u toho rodinu, to je nádhera,“ řekla závodnice, která před devíti lety vytáhla na svém úseku českou štafetu dokonce na druhou příčku.

Na té čtvrté ji pak dovezla Vítková, která nyní nedovezla do Nového Města pouze sebe. Zhruba za tři týdny má totiž porodit svého druhého potomka. I proto si to nyní hodně užila.

„Bylo to pěkný, byla cítit podpora fanoušků a určitě nemohlo být lepší místo na předání medailí,“ pochvalovala si.

Vítková se Soukalovou už z dřívějška ví, jak může být olympijská medaile těžká. To Puskarčíková s Landovou to zjistily až teď.

„Je docela těžká, tu půl hodinu, co ji mám na krku, už celkem cítím, snad z toho nebudu mít nějaký hematom. Má tak kilogram,“ glosovala Puskarčíková.

Dobrá nálada panovala už během tiskové konference, kterou všechna děvčata absolvovala ještě před závodem mužů. Během setkání s novináři zavzpomínaly některé členky štafety i na prorockou větu Soukalové.

„Mně se vybaví, jak paní Soukalová v cíli říkala: Nebojte, vy ty medaile jednou dostanete,“ vyprávěla Puskarčíková. V tom jí ale do řeči skočila Landová: „Ne, to říkala Gabča. Šly jsme spolu do cíle a ona do mě šťouchla a říká: Neboj, stejně to budeme za pár let mít.“

Také na samotný závod měla každá jiné vzpomínky. Nejvíc všechny pobavila Soukalová.

„Dobíhala jsem do cíle a říkala jsem si, že bych mohla klidně jet ještě na dalším úseku. Že jsem měla dost energie, za celý život ze všech závodů nejvíc.“

Na to reagovala Landová: „Jo, to mi říkala: To je divný, já bych ještě jela dál, co mám dělat? A já jí říkám: Jdi do buňky, převlíkni se.“ Načež do konverzace vstoupila Puskarčíková: „To jste si stihly říct na předávce?“ Landová, která štafetu v Soči přebírala od Soukalové, se zasmála: „Ne na předávce ne, až potom.“

Teď mohou k těmto starším přidat i čerstvé vzpomínky z úchvatného předávání medailí v Novém Městě na Moravě.