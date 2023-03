Jan Koller má dnes padesát: Děti už nechci, počkám na vnoučata

Proslulý dobrák, jenž na svět shlíží z výšky 202 cm, je s 55 góly nejlepším střelcem fotbalové reprezentace. Zůstal svůj, upřímný, ochotný, trochu nesmělý, zkrátka jako před 29 lety, kdy se nasoukal do své Škody 105 a přijel na Spartu, kde ho nepustili skrz závoru... Jan Koller slaví padesátku.

Jak se cítíte? Člověk se v tomhle věku často začne zakulacovat.

„Zatím ten problém nemám. Sportuju, co mi zdraví dovolí. Fotbal je už na druhé koleji, spíš hraju hokej. A taky padel, to je raketový sport, něco mezi tenisem a squashem. Rád jezdím na kole.“

Když fotbal, tak Smetanova Lhota?

„Ano, to platí pořád. Už jsme začali jaro, určitě neodehraju všechno, ale pár zápasů stihnout chci.“

Na kterém postu?

„To je různý, jak se to sejde, útok, obrana, občas jsem i v bráně. Tam asi vidím svoji budoucnost, pokud budu pokračovat, abych nemusel tolik běhat.“

Sportovci mívají dost zničená těla, co vy?

,,Mám utržený jeden křížový vaz v koleně. Zatím to utáhnu svaly, na operaci se nechystám, ale fotbal je právě na to nejhorší. Jinak, zaklepu to, jsem naprosto v pohodě.“

Zvládnete ještě dvacet piv jako zamlada?

„To ne! Já si dopřávám teď všeho s mírou. Když jsem v Česku, dám si pár piv, když ve Francii, přejdu na víno.“

Kolik těch piv bývá?

„Ježíš, to vám neřeknu, já to fakt nepočítám, k čemu by to bylo? Ale dvacet určitě ne!"

Dlouho jste žil ve Francii, kde jste vlastně doma?

,,Bydlím teď v Praze, taky máme roubenku ve Smetanově Lhotě, třeba se tam jednou zase usadíme. Teď tam hrozně rád jezdím. Za mladší dcerou dojíždím do Francie. A za starší do Kanady.“

Tak daleko se přestěhovala?

„Studuje tam. Zrovna se za ní příští týden chystáme. Já už ale v Kanadě a v USA byl víckrát, jak mě baví hokej, vždycky to spojím s návštěvou NHL.“

Máte ještě nějaké nesplněné cestovatelské sny?

„Vůbec nic mě nenapadá. Nejsem žádný nadšený cestovatel.“

Sportem jste se zajistil, nemusíte nikde dřít, jak vypadá váš běžný den?

„Kromě sportování taky chodím na Nova Sport spolukomentovat, rozjeli jsme nějaké besedy. Chci být hlavně v pohodě, proto se nehrnu do nějakých funkcí nebo třeba trénování, to pro mě není. Užívám si tu nezávislost, jsem svým pánem.“

Dost sportovců po kariéře, během které vydělali desítky milionů, o peníze přijde. Vy jste navíc proslulý dobrák...

,,Já se taky samozřejmě párkrát spálil, ale byla to spíš taková varování, nic velkýho. Takže s těmi penězi nakládám tak nějak konzervativně a jsem spokojenej."

Jste čtyři roky s partnerkou Zuzanou, nabízí se otázka: Plánujete svatbu?

,,Kdepak, do ničeho se neženeme."

Z předchozího manželství s Hedvikou máte dcery Hedviku (19) a Kateřinu (14). Co jim pořídit nevlastního bratříčka?

,,To můžu vyloučit! Já i má partnerka děti máme, budeme se těšit na vnoučata, v tom máme naprosto jasno."

Jaká byla a bude oslava padesátin?

,,Ve Smetanově Lhotě už proběhla, bylo to velký, jak jinak. A v pátek bude v Lucerně, to organizuje Petr Větrovský, který dělal i film o mně, to se nechám překvapit, jaké to bude."