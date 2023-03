Choupenitch je potřetí Sokolem roku. Ocenění i pro basketbalistky Hradce

Sokolové při oslavách 100 let českého sportu v roce 2018 • Jaroslav Legner / Sport

Sokolové při oslavách 100 let českého sportu v roce 2018 • Jaroslav Legner / Sport

Sokolové při oslavách 100 let českého sportu v roce 2018 • Jaroslav Legner / Sport

Sokolové při oslavách 100 let českého sportu v roce 2018 • Jaroslav Legner / Sport

Za Choupenitchem skončil druhý čtvrtkař Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové. Třetí byl sprinter Jiří Polák ze Sokola České Budějovice.

„Ocenění si moc vážím a mám radost. Do Sokola jsem přišel jako sedmiletý kluk, v něm jsem začal šermovat a dodnes za Sokol Brno I závodím,“ řekl jeden z ambasadorů sokolské organizace Choupenitch. Železnou trofej sokola vážícího pět kilogramů od sochaře Jakuba Flejšara, jednoho z trenérů snowboardistky Evy Adamczykové, převzal z rukou baseballisty Martina Mužíka, hráče Sokola Hluboká, který se podílel na úspěšném vystoupení reprezentace na nedávném World Baseball Classic.

Osmadvacetiletý Choupenitch loni navázal na úspěšnou olympijskou sezonu. Na mistrovství světa v Káhiře mu chyběl jeden zásah, aby dosáhl na cenný kov, na evropském šampionátu skončil pátý a s francouzským klubem Issy les Moulineaux vyhrál šermířskou Ligu mistrů.

Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku se stal nejlepším trenérem roku. Zápasník volným stylem Matěj Mlčoch z Vítkovic byl vyhlášen nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let a sportovní gymnastka Sokola Brno I Alice Vlková je za loňský rok nejlepší sportovkyní do 18 let.

Vyhlášeni byli tradičně také nejlepší cvičitelé a vzdělavatelé. „Těší mne, že každoročně vyhlásíme nejúspěšnější sportovce a ohlédneme se také za tím, co udělali cvičitelé všestrannosti a co se povedlo vzdělavatelům. Právě sport pro všechny je základem naší činnosti a neoddiskutovatelnou součástí je také kulturní a vzdělavatelská činnost,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Zvláštní cenu starostky ČOS za mimořádný počin udělila sokolům z pražského Spořilova za hromadné darování krve v rámci projektu Sokolská kapka krve. Cenu Fair Play Aloise Hudce obdržel Ondřej Škultety ze Sokola Vřesovice za záchranu života masáží srdce při volejbalovém utkání v Prostějově.

Sokol roku 2022:

Individuální sporty:

Dospělí: 1. Alexander Choupenitch (šerm/Sokol Brno I), 2. Michal Desenský (atletika/Sokol Hradec Králové), 3. Jiří Polák (atletika/Sokol České Budějovice)

Kategorie 19 až 23 let: 1. Matěj Mlčoch (zápas/Sokol Vítkovice).

Kategorie do 18 let: 1. Alice Vlková (sportovní gymnastika/Sokol Brno I).

Kolektivní sporty:

Dospělí: ženy Sokol Hradec Králové (basketbal).

Mládež: juniorky Sokol Hradec Králové (basketbal) a ml. dorostenci Sokol Ostrava (házená).

Trenér roku: Ladislav Včelička (bojové sporty/Sokol Písek).

Cena Fair Play Aloise Hudce: Ondřej Škultety - Sokol Vřesovice (za záchranu života při utkání volejbalu pohotovou masáží srdce).

Cena starostky ČOS za mimořádný počin: Sokol Spořilov (za hromadné darování krve).