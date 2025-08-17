Předplatné

Zmar Bohemians uťala „žblabuňka“, vyhráli zaslouženě. V čem má Karviná problém?

Střelecký zmar Bohemians uťala "žblabuňka", zasloužená výhra klokanů. V čem má Karviná doma problém?
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

„Po prvních dvaceti minutách zápasu by mě určitě nenapadlo, že domácí tenhle zápas ztratí,“ říká v Prvním dojmu po výhře Bohemians 2:1 v Karviné redaktor deníku Sport a webu iSport Daniel Fekets. Jenže stalo se: hosté se po úvodním náporu Hyského týmu oklepali, vyrovnali šťastným gólem Matouška a o výhře pak rozhodl po hezké kombinační akci Drchal.

„Zasloužená výhra klokanů,“ uznává Fekets.

  • Který z hráčů na něj udělal dojem?

  • A proč má Karviná v domácích zápasech těžší pozici než při venkovních duelech?

Celý První dojem ze zápasu Karviné proti Bohemians najdete na liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec42118:67
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

