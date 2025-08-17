Zmar Bohemians uťala „žblabuňka“, vyhráli zaslouženě. V čem má Karviná problém?
„Po prvních dvaceti minutách zápasu by mě určitě nenapadlo, že domácí tenhle zápas ztratí,“ říká v Prvním dojmu po výhře Bohemians 2:1 v Karviné redaktor deníku Sport a webu iSport Daniel Fekets. Jenže stalo se: hosté se po úvodním náporu Hyského týmu oklepali, vyrovnali šťastným gólem Matouška a o výhře pak rozhodl po hezké kombinační akci Drchal.
„Zasloužená výhra klokanů,“ uznává Fekets.
Který z hráčů na něj udělal dojem?
A proč má Karviná v domácích zápasech těžší pozici než při venkovních duelech?
Celý První dojem ze zápasu Karviné proti Bohemians najdete na liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu