Zmizelý kamarád biatlonisty Mánka: Zoufalá prosba rodičů!

S každým dalším dnem sílí strach, zda je naživu. Norský biatlonista Eivind Sporaland (22) před pár týdny zmizel a policie kromě nalezeného auta v horách dosud nemá žádnou významnější stopu, které by se mohla chytit. Rodiče mladého sportovce sice neztrácejí naději, že je jejich syn živ a zdráv, ale čím déle nepřichází žádné vodítko, tím hůř se pochopitelně cítí...

Eivind Sporaland patří mezi nadějné norské biatlonisty. S českým reprezentantem Ondřejem Mánkem ho dokonce pojí přátelství. Proto také patřil mezi ty, které zmizení Nora zasáhlo. Jenže ani po několika týdnech není žádná stopa, která by vedla k objasnění toho, co se stalo a kde přesně momentálně Sporaland je.

Zoufalí rodiče mladého sportovce poskytli vyjádření webu Gudbrandsdølen Dagningen. „Jsme moc vděční všem, kteří nám pomohli. Byla to velká pátrací akce s mnoha dobrovolníky. Máme z toho radost,“ řekla matka i otec Eivinda, kteří nechtějí ukazovat své fotky v médiích. Chtějí prý, aby se pozornost soustředila výhradně na jejich nezvěstné dítě.

Dvojice navíc upíná podlední naděje k tomu, že během nadcházejících svátků se do hor vydá řada turistů, kteří by třeba i jen náhodou mohli jejich syna kdekoliv zahlédnout: „O Velikonocích se do oblasti Lillehammeru hodně cestuje a mnoho lidí se chystá na své, nebo veřejně přístupné chaty. Prosíme, aby lidé byli mimořádně pozorní a dali nám vědět, pokud uvidí něco, co není, jak by mělo být.“

Policie mezitím prohledala okolí Balbergu, kde bylo nalezeno Eivindovo auto. Samotní rodiče ale přiznávají, že prostředky na to, aby syna sami rozsáhle hledali příliš nemají.

„Nemáme možnost zorganizovat pátrací akci na vlastní pěst a nemyslíme si, že by to byl dobrý nápad. Tu oblast neznáme,“ pravil otec biatlonisty, který s manželkou prohledal okolí synova vozu ještě před příjezdem policie. „Určitě bychom zvládli shromáždit 50-100 lidí, ale netušíme, kde hledat,“ dodal rodič. Se synem hovořil naposledy v neděli ráno. Po zmizení se pak také účastnil pátrací akce.

„Každý, kdo má děti, chápe, jak brutální je hledat a nic nevědět,“ řekl pak také otec, který v sobě držel slzy dokud se jej neujala manželka.