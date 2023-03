Záhadné zmizení kamaráda biatlonisty Mánka: Policie našla auto!

Nejen sportovní svět trne hrůzou. Talentovaný biatlonista Eivind Sporaland (22) je už několik dní nezvěstný a rodina, přátelé i fanoušci si lámou hlavou, kde může nadějný sportovec být. Po mladém Norovi intenzivně pátrá policie, ale ani ona bohužel nemohla blízkým Sporalanda přinést dobré zprávy.

Norský web Ringsaker Blad informuje o tom, jak hledání nezvěstného biatlonisty pokračuje. Posledním vodítkem je odstavené Sporalandovo auto, které bylo nalezeno v oblasti Balbergkampen. Tým ale při důkladném prozkoumávání okolí nenarazil na nic, s čím by se během vyšetřování dalo pracovat.

Policie mezitím zveřejnila fotografie oblečení, které měl mít biatlonista před zmizením oblečeno na sobě. Konkrétně jde o modrou péřovku a červené boty. Zároveň přijala zhruba stovku tipů od lidí.

Přesto, že vyšetřovatelé jednotlivá hlášení důsledně prověřují, aktuálně žádná z informací, kterou veřejnost poskytla, nevedla k další stopě: „Nyní procházíme tipy a prověřujeme, zda bychom neměli provést další výslech,“ oznámila Ragnhild Ourenová, vedoucí vyšetřování na policejní stanici v Lillehammeru. Žádnou další stopu neposkytlo ani prověřování Norova telefonu.

Osud mladého sportovce není lhostejný ani jeho parťákům a trenérům: „Minulý týden v úterý a ve středu jsme se zúčastnili pátrací akce a pak jsme se sledovali, jak civilní ochrana, policie a Červený kříž v tomto případě pracují,“ řekl Aasmund Steien, trenér juniorských biatlonistů v rozhovoru pro NRK .

Norský web sice připomíná, že je Eivind stále považován za živého, nicméně policie ve svém vyšetření tento fakt nepotvrdila a ani nevyvrátila.Není totiž nic, o co by se mohla opřít.„Obdrželi jsme asi sto tipů, včetně tipů od lidí, kteří se domnívají, že pohřešovanou osobu viděli. Zatím však nemáme žádné informace, které by naznačovaly, kde se nachází a zda je naživu,“ informovala Ourenová.

Do pátrání se zapojili také Sporalandovi nejbližší. Strach má o Eivinda také český biatlonista Ondřej Mánek, který se s ním zná díky společnému kamarádovi Martinu Nevlandovi. Ten se dokonce sám pustil do intenzivního hledání, kvůli kterému skrečoval národní šampionát, na kterém by jako juniorský mistr světa měl nominaci jistou.