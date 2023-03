Hukot v Novém Městě, o víkendu dorazí ještě víc fanoušků. Odměna, ví Krčmář

Tribuny při nedávném mistrovství světa bouřily, ale hlavně o víkendech a především pro německé biatlonisty. To včera si ohromnou atmosféru v Novém Městě na Moravě užili zase čeští reprezentanti. A také Johannes Thingnes Bö, jenž slavil další výhru. Ovládl všech šest sprintů, které se v této sezoně zatím jely. Nejlepším Čechem byl Michal Krčmář, který do zítřejší stíhačky vyrazí jako třináctý.

Nebyly ještě zcela zaplněné, i tak tribuny ve Vysočina areně bouřily. I když jste se zrovna neorientovali ve startovní listně, neomylně jste museli poznat, že zrovna startuje český biatlonista. Na trať totiž všechny Čechy doprovázelo burácení a řev fanoušků. Těch včera do nového Města na Moravě dorazilo podle oficiálních údajů 15 800, o víkendu by jich každý den mohlo přijít až k 25 tisícům.

Rozpoznat šel také příjezd domácích závodníků na střelnici a samozřejmě podle reakce fanoušků i trefená rána, či minela.

„Člověk to vnímá, lidi jsou všude kolem trati, je to neskutečné, příjemné, je to odměna. I když závod moc bolí, je to příjemné,“ komentoval fanoušky v domácím prostředí Michal Krčmář. Ten byl ve včerejším sprintu nejlepším Čechem, patřila mu 13. příčka. S jednou netrefenou ránou při položce vleže dojel do cíle o 1:46,3 minuty později než muž, který má pro tuto sezonu nejvyšší stupínek asi předplacený – Johannes Thingnes Bö. Ten byl v závodu neomylný při obou střelbách a na lyžích opět bezkonkurenčně nejrychlejší.

I jeho výkony na trati i v cíli diváci doprovázeli velkým povzbuzováním. Bratři Böové, kdy starší Tarjei skončil druhý 30 sekund za Johannesem, navíc také měli mezi přítomnými svou velkou fanynku, která si pro ně vytvořila i speciální transparent. Na podkladu, na kterém byla namalovaná norská vlajka, stál anglicky nápis: Pojďte, bratři Böové, obklopený byl pak jejich fotografiemi.

Na kolik mohou bouřící tribuny mnohdy už dost vyčerpaným závodníkům pomoct? „To nejde vyčíslit. Ale v tom maximálním stavu, kdy jste na hraně, se díky nim dokážete zmáčknout o trošku víc,“ přiblížil Krčmář.

Poklonu novoměstským davům vysekl také trenér mužů Michal Málek. „Tohle je věc, která dělá Nové Město Novým Městem. Každý domácí areál je pro svůj tým něco zvláštního, ale když to srovnám… Když jsme ve Finsku, tam se tolik lidí nesejde. V Hochfilzenu je kupa Čechů, ale tady je to něco jiného. Máme to tu dobře udělané. Každá zajímavá pasáž má svou tribunu a závodníci jsou hnaní dopředu. Fanoušci jsou tu fantastičtí.“

Na trati diváci včera biatlonisty popoháněli. Jenže tentokrát byl problém spíš na střelnici, kde žádný z Čechů nepředvedl bezchybný výkon, minula však i celá řada dalších.

„Zdejší trať není jednoduchá, příjezd, pak stadion. Určitě to vezme energii. Čím je člověk unavenější, tím se pak střílí hůř. To může být jeden z faktorů. Druhý může být ten, že když je dobré počasí, někdo to může podcenit. Řekne si, že je všechno ideální. Je tam víc možností, stane se,“ vysvětloval Krčmář.

Co zapříčinilo jeho jednu chybu vleže, ale krátce po závodu nevěděl. „Rána zněla jako zásah, takže se musím zeptat Matta (Emmonse – střeleckého trenéra). Muselo to být těsné,“ krčil rameny nejlepší český biatlonista včerejšího sprintu.

Do sobotního stíhacího závodu se dostali ještě 36. Adam Václavík, 39. Tomáš Mikyska a 60. Jakub Štvrtecký. Kouče Málka ale jejich výkony neuspokojily.

„Myslím, že Michal tu předvedl super závod. Škoda jedné chyby vleže, ale to by pak byla značka ideál. Na druhou stranu jsem ale zklamaný. V tomto závodě jsme to nechali absolutně všechno na střelnici. Ta pro mladé kluky musí být za jedna, za nula, jinak přes to nejede vlak,“ zlobil se trenér.

Dnes jsou v Novém Městě na Moravě na řadě ženy. Jejich sprint startuje v 16.10.