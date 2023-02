Fyzioterapeut biatlonistů: Některé nesmíte strašit. Co dělá na trati?

Na lehátku mu sportovci „vykecají“ téměř všechno. On naopak musí být opatrnější komu co a jakým způsobem řekne. I toto umění je součástí práce fyzioterapeuta českých biatlonistů Romana Karpíška. Ten během mistrovství světa v Oberhofu deníku Sport a webu iSport.cz také prozradil, jaké jsou nejčastější bolístky Čechů i s čím v týmu ještě pomáhá. A také pohovořil o postcovidovém syndromu v biatlonu.

Viděli jste v poslední době Instagram Českého biatlonu a na něm video, kde je slyšet funění českých mužů a prokřupávání jejich páteří? Nešlo o žádné mučení, ale o práci fyzioterapeuta týmu Romana Karpíška. Nejen tímto způsobem pomáhá sportovcům, aby mohli podávat výkony na závodech vrcholové úrovně. „Jde mi o to, abychom pak jen nehasili požár, ale snažím se je volat i preventivně, když už na nich vidím, že jsou stažení,“ říká fyzioterapeut.

Než se dostaneme k Čechům, začněme tím, co trápilo celý sportovní svět. Šlo o takzvaný long covid, nebo také postcovidový syndrom. Velké potíže s ním měli třeba cyklisté, což je vytrvalostní sport. Jak se projevuje u biatlonistů, kde jde o intenzivnější, kratší výkon?

„Nejprve je asi třeba vysvětlit příčinu těchto potíží. Ve chvíli, kdy jsou sportovci nachlazení, a nemusí jít vyloženě o covid, odnáší to i krční svalstvo, dochází k únavě dýchacích svalů, které se nacházejí v oblasti klíčních kostí. Tím se tam zvyšuje tonus, který potom vyvolá další potíže a únavu. Člověk má pocit, že je unavený, bolí ho třeba hlava, za očima, ramena a vůbec neví z čeho.“

Jak se to tedy projevuje u biatlonistů a jejich výkonů? Hodně se trápila třeba norská hvězda Marte Olsbuová Röiselandová, Tyril Eckhoffová tuto sezonu vynechává úplně.

„Výkon může být omezený, protože mají zvýšené napětí v dýchacím svalstvu nebo jiných svalových partiích, a to je pocitově limituje. Takže nemůžou výkon provést tak pohodlně, jak by běžně mohly. Limituje je to v pohodlí výkonu. Ve chvíli, kdy uvolníme tonus, zlepší se jim celkový pocit a tím pádem se jim i lépe sportuje a výkon je pak lepší.“

Jak dlouho to může trvat? Třeba u Norek je to dost dlouhá doba.

„Pokud jsou tyhle potíže z důvodu, který jsem zmiňoval, potom je to o práci fyzioterapeuta, jestli se mu podařilo tohle uvolnit a zaměřit se na dané partie.“

Spolupracujete i s jinými českými sportovci, nejen s biatlonisty. Setkal jste se s těmito potížemi i u dalších?

„Setkal jsem se s tím u tenistů, u plavců, ale hlavně to bylo v poslední době u