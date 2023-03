Biatlonový svět trne hrůzou: Kamarád českého biatlonisty je už týden nezvěstný!

Kde je Eivind Sporaland (22)? Na tuto otázku hledá policie odpověď už osm dní. Naposledy byl nadějný talent spatřen 19. března, jak odchází ze svého bytu v Lillehammeru. Je v nebezpečí? Možná. O norského mladíčka se bojí také jeho kamarád a český biatlonista Ondřej Mánek. Policisté ale přišli s neobvyklou teorií.

Kromě příslušníků policie se do pátrání zapojila i tajná služba. Sporaland měl na sobě modrou péřovku, tmavé kalhoty, červené tenisky a klobouk. „Máme několik hypotéz, co se mohlo stát, ale momentálně jsme skutečně ve složité situaci,“ sdělil šéf operačního oddělení Frode Overas norskému deníku Dagbladet.

Sporalandovo zmizení trápí kromě nejbližších pochopitelně biatlonový svět, i ten český. Starosti si o něj dělá také jeho kamarád Ondřej Mánek. ,,Mně přišel jako hodný, skromný a cílevědomý kluk, takže jeho zmizení mě překvapilo," řekl český biatlonista, který Sporalanda zná přes svého dobrého kamaráda Martina Nevlanda, který s pohřešovaným vyrůstal. "Doufám, že to dobře dopadne," dodal.

„Jsme velice zoufalí,“ přidal se s obavami prezident Norské biatlonové federace Arne Horten v rozhovoru pro Dagbladet s tím, že nemá sebemenší ponětí, kde se může vycházející hvězda nacházet.

To neví ani vyšetřovatel Rune Vegard Huse, který nicméně přišel se zajímavou teorií. Pokud se potvrdí, všem by zcela jistě spadl kámen ze srdce. „Věříme v teorii, že je Sporaland naživu, ale nechce, aby ho někdo našel,“ překvapil Huse. Proč si to ale myslí, to neřekl.

I přes svůj slibný talent Sporaland v juniorské reprezentaci v současnosti nefiguruje. Důvod? V Norsku je totiž obrovská konkurence. Někteří závodníci, kteří by v Česku byli v juniorech za hvězdy, se v severské zemi kolikrát ani nedostanou na startovní čáru.

Ve spojitosti se zmizením biatlonisty se začalo diskutovat dokonce o zrušení závodů. Horten je ale proti. „Diskutovali jsme o možnosti zrušit národní šampionát v Altě, ale nakonec k tomu nedošlo. Shodli jsme se na tom, že šampionát je skvělou příležitostí, jak všechny spojit,“ uvedl boss pro norská média. Snad se k ostatním závodníkům Sporaland brzy opět připojí.