Vsetín v posledním utkání bez fanoušků: Po útoku na autobus se ohání Baníkem!

Pán Bůh s námi a zlý pryč. Lidovou průpověď si hokejový Zlín vyložil na Velikonoční pondělí po svém: Pryč z hlediště vyhnal při derby ve finále 1. ligy (nejen) zlé diváky ze Vsetína! Valaši si přitom nejsou jisti tím, že za útokem na autobus zlínského rivala stojí jejich fanoušci.

Zapálený oběšenec, výhrůžky smrtí vsetínskému brankáři Vošvrdovi, policejní manévry... Poslední kapkou pro radikální krok údajně bylo až napadení autobusu s hokejisty Zlína! Podle Beranů si po sobotním zápase 40 vsetínských chuligánů počkalo na autokar s hráči soupeře, který si prý spletli s výpravou fanoušků.

Jednatel oddílu s rekordními šesti extraligovými tituly Petr Neumann však odmítl, že by si o zákaz vstupu na zlínský zimák koledovali »Vsacani« sami: „Podle záběrů nemůžeme říct, zda se jedná o fanoušky Vsetína nebo například fotbalového Baníku (Ostrava hrála v sobotu na Slovácku – pozn. red.), o kterých se také spekulovalo,“ míní Neumann, kterého prý šéf Zlína Hamrla kontaktoval ohledně záměru uzavřít sektor hostů v neděli ráno.

„V každém případě, ať to bylo jakkoliv, takové jednání neomlouvám, ale nyní mediálně je zodpovědný obecně vsetínský klub bez jasných důkazů. Ať už to ale bylo jakkoliv, zlínskému A-týmu se za nepříjemnost omlouvám,“ pravil jednatel Vsetína, jehož klubu Zlín při velikonočním finálovém utkání ukončil sezónu. Pikantní sérii nakonec ovládli Berani 4:2 na zápasy poté, co v šestém duelu vyhráli 3:2 po prodloužení.