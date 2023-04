Počasí s provazy deště asi nebude na koupání, ale vášně planou! Co by je mělo vzbudit, když ne 305. derby pražských »S«? Výkop mače je na Letné dnes (19:00, O2 TV Sport). Epet Arena na třídě Milady Horákové je beznadějně vyprodaná. Kulisy? Nejde o nic menšího než o titul. Sparta je po devíti výhrách v řadě v čele tabulky o dva body napřed. Slavia hlásí přeplněný lazaret a z posledních čtyř utkání venku uklohnila jen dva body.

Václav Němeček (56), bývalý záložník Sparty Opona dramatu s herci z obou břehů Vltavy jde nahoru. Velikáni do krve znesvářených soků mají samozřejmě jasno, že zvítězí právě jejich barvy. „Teď je jedinečná šance porazit Slavii, která podává nevyrovnané výkony. Doufám, že jim to vydrží a věřím, že vyhraje Sparta,“ řekl Blesku bývalý kapitán rudých Václav Němeček (56). „Víte, já jsem pořád kritický, ale při vší úctě, když porazíme Jablonec nebo Hradec, tak mě to moc nezajímá. To je skoro povinnost. Tohle je ten zápas, kdy by se mělo ukázat, že sázka na trenéra Priskeho byla správná. Zlepšilo se to, ale právě v derby se musí potvrdit, že jdeme po dobré cestě,“ dodal majitel šesti ligových titulů se Spartou. Václav Němeček věří své Spartě • Foto Profimedia.cz

Ivo Knoflíček (61), někdejší útočník Slavie Na opačném pólu pomyslné hádky o úspěch je pochopitelně miláček sešívaných fans Ivo Knoflíček (61). „Tipnu si 2:1 pro Slavii. Proč? Protože každá série jednou musí skončit, i ta sparťanská bez prohry, kterou mají už skoro půl roku právě od chvíle, kdy v říjnu dostali čtyřku v Edenu. Jsou na vlně, ale nepovezou se na ní věčně. Teď je ten správný čas to změnit,“ pověděl »Knofla«. „Slavia je v těžké situaci, ale kádr máme široký, věřím, že i tak nastoupí silná jedenáctka. Ovšem nečekám, že by to díky tomu stavu sparťani podcenili. Tohle je derby, to se podcenit snad nedá,“ soudí Ivo Knoflíček. Ivo Knoflíček věští triumf Slavie • Foto Profimedia.cz

Vratislav Lokvenc (49), někdejší forvard Letenských ,,Tipovat nebudu, ale věřím, že Sparta vyhraje. Našlápnuto má. Podařilo se jí udělat šňůru výher, tak věřím, že ji nepřeruší." Vratislav Lokvenc (vpravo) si myslí, že Sparta prodlouží sérii výher • Foto Profimedia.cz

Pavel Kuka (54), bývalý útočník sešívaných ,,Chystám se na zápas s vírou, že to zdravé slávisty, kteří nastoupí, semkne. A favorit nevyhraje. Přál bych si tři body a návrat na první místo, ale je to spíš přání než tip." Pavel Kuka (vpravo) věří, že se hráči Slavie semknou. Na fotce s Janem Kollerem • Foto Jakub Poláček (Blesk)

Martin Frýdek (54), bývalý záložník Sparty ,,Vyhrajeme 2:1. Letná bude plná, a to Spartě pomůže. Zlepšilo se to. Za trenéra Priskeho je tam teď presink i represink, to bude na Slavii platit." Martin Frýdek tipuje výsledek 2:1 pro Spartu • Foto Profimedia.cz

Tomáš Hunal (49), bývalý stoper Slavie ,,Nemám informace, kdo všechno Slavii vypadne kvůli nemoci. Ale i kdyby těch hráčů bylo hodně, věřím, že neprohrajeme. Tipuju 2:2." Tomáš Hunal uvedl, že derby skončí remízou, konkrétně výsledkem 2:2 • Foto Profimedia.cz

