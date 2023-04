Co rozhodne derby? První gól, souboj brankářů i síla z lavičky

Dvě věci ale popřít nejdou. Jednak derby celý týden zajímá všechny a čekání na něj je jiné. I my komentátoři prožíváme trochu jiné pocity, nehledě na to, že také příprava na zápas sezony je odlišná a pro to sobotní zabrala zatím zhruba devět hodin. V tom jsme s hráči na podobné lodi. Veškerá snaha a načasování se smrskne na devadesát minut, které rozhodnou. A druhým faktem je to, že pravda vždy leží na hřišti a vše kolem je jedno.

Co bude rozhodovat tentokrát? Mnoho věcí jako vždy, ale zkusím vybrat z mnoha pár věcí, na které se zaměřím při komentování zápasu. A jasně, že to pak bude vše jinak.

Každý ví, že první branka je ve fotbale základem skoro v každém duelu. V derby víc, notabene, když rozkryjete reakce Slavie u dotahování či dokonce u otočení zápasu. Slavia odehrála 13 utkání venku. Už jen to, že devětkrát inkasovala jako první, je zarážející. Když vedla 1:0, vždy brala tři body. Otočila pouze jednou, na Bohemians, osmkrát tratila. Otočit na Letné se nyní zdá jako nemožné, první radost nasměruje zápas klíčovým směrem.

Brankářský souboj mě zajímá vždy, tentokrát však o něco víc. Kovářovi se první derby nepovedlo ani za mák, čtyři kusy za poločas, nejistota, problémy s centry, s týmem se sesypali všichni. Od té doby? Sedm čistých kont a osm obdržených branek, výborné výkony a velký klid. Kolář je zkušenější, ale čísla hovoří proti. V posledních pěti zápasech jedno čisté konto a z deseti střel hned pět zapadlo za jeho záda.

Slavia se pyšní výbornou lavičkou, také dala v závěrečné čtvrthodině sedmnáct branek a jen jednou inkasovala. Kouč Trpišovský už poslal do hry v zápase hráče, kteří nasázeli 86 tref ve 255 zápasech, fantastická bilance. Jenže jak s tímhle faktorem zamává nemoc v kabině? Střídající střelci Slavie se zapsali do statistik v sezoně devatenáctkrát, Sparta žolíkem dala sedm branek.

Oba celky jsou také v laufu při standardních situacích, Sparta pod Priskem v tomhle ohledu soupeře dotahuje. Pokud má na place Krejčího, je to velká výhoda. A ačkoli sudí Černý nefoukl v sezoně žádnou penaltu, rozhodnout by mohla i ona. Ale nenechte se zmást, v derby není penalta tak jasnou záležitostí. Podle webu csfotbal.cz se kopalo od roku 1954 4210 penalt, proměněno bylo necelých 76 %. V derby od roku 1993 bylo nařízeno 13 penalt, avšak hned 7 bylo zahozeno.

Ale pravda stejně bude zase na hřišti a je jasné, že většinu z dnešní mnohahodinové přípravy člověk spláchne bez použití, jenže z hlavy mu to nikdo nevezme. Věřím, že ani sobotní zážitky, užijte si derby na O2 TV Sport.