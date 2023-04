Bramboračka derby. Slavia rozjela reality show přímo z kuchyně

Derby. Největší zápas v republice. Takový, na který se těší nejen fanoušci Sparty a Slavie, ale úplně všichni. Byť to možná otevřeně nepřiznají. Zkrátka svátek. Řeč při tom není pouze o samotném zápase, o oněch kruciálních devadesáti minutách.

Dá se to vztáhnout na celý týden předtím. Ve fotbalovém prostředí to žije. Fanoušci „S“ po sobě navzájem střílejí. Pečlivě se rozebírá, kdo může mít navrch. Jací hráči budou pro vývoj hitu stěžejní. Kde jsou slabiny jedné strany a přednosti druhé.

Potud by to bylo v pořádku a fajn. Nebyli bychom ale v Čechách, abychom si to neudělali speciální. Ovšem ve špatném smyslu tohoto slova.

Prakticky v přímém přenosu totiž sledujeme reality show, kterou z jakéhosi důvodu rozjela Slavia. Hlavní témata: marodka sešívaných související primárně s rozšířenou virózou, žádost o omilostnění potrestaného Petera Olayinky, následně zase stažení tohoto apelu. Jak vidno, fotbalu ve své ryzí podobě pramálo.

Předně: jen v Edenu skutečně vědí, jak na tom soubor trenéra Jindřicha Trpišovského po zdravotní stránce je. Tenhle aspekt by se rozhodně neměl zlehčovat. Každá absence je nepříjemná, a pokud se jich naskládá vedle sebe hned několik, tenhle vjem se zákonitě násobí.

Přesto se způsob, jakým Slavia tuhle kalamitu ‚komunikuje‘, zdá být minimálně podivným. Zkusme se vžít do její situace: bojuje o titul, čeká ji vřava na hřišti rivala, jenž ji před pár dny přeskočil v tabulce.

Opravdu chcete na svoje aktuální problémy takhle otevřeně upozorňovat? Rozkopnout dveře do své kuchyně tak, aby do ní soupeř nakrásně viděl? Nedávalo by větší logiku, abyste naopak zamkli ještě o západ víc ve snaze, že se protistrana o vašich možných trablech nic nedozví?

Počínání Slavie se jeví být skutečně zvláštním. A pozor, nedovolil bych si někomu sahat do svědomí a tvrdit, že tohle všechno je pouze divadlo. Že má Slavia své hráče většinově fit a na derby připravené. Tak to téměř jistě není. Nicméně znovu: jak velké tyhle lapálie jsou, to vědí opravdu pouze v klubu.

Jejich vynášení ven ale působí hodně nezvykle. Výstavba alibi, kdyby to v sobotu večer na Letné náhodou neklaplo? Můžeme skutečně pouze spekulovat…

Fakt je nicméně takový, že Slavia je společně se Spartou největším českým klubem. Klubem, který má obří ambice. Se zásadním přesahem směrem k evropským pohárům. Jasně, když vám vypadnou tři čtyři klíčoví hráči, pocítíte to. Hodně. Ale pořád platí, že sešívaní mají pod smlouvou opravdu nadstandardní počet fotbalistů.

Je jejich povinností, aby do derby postavili to nejlepší, co budou mít k dispozici. A šli zápas zvládnout. Zkrátka mentalita profesionálů. Věřím, že tohle nastavení Slavia má.

Ten balast kolem je ovšem navíc. Z derby dělá tak trochu bramboračku ještě předtím, než se vůbec poprvé koplo do balonu. A to si tohle utkání nezaslouží.