ONLINE: PSG - Tottenham. Souboj o první evropskou trofej sezony, Kinský na lavičce
O premiérový triumf ve fotbalovém Superpoháru UEFA se v Udine utkává vítěz Ligy mistrů Paris St. Germain se šampionem Evropské ligy Tottenhamem, v jehož týmu působí brankář Antonín Kinský. Ten však začne na lavičce. Francouzský celek přesně měsíc po nepovedeném finále na klubovém mistrovství světa v USA zaútočí na pátou trofej v tomto kalendářním roce. Jubilejní 50. zápas o Superpohár má výkop ve 21:00, vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.