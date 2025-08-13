Předplatné

ONLINE: PSG - Tottenham. Souboj o první evropskou trofej sezony, Kinský na lavičce

Antonín Kinský v brance Tottenhamu
Antonín Kinský v brance TottenhamuZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Evropské poháry
Vstoupit do diskuse (1)

O premiérový triumf ve fotbalovém Superpoháru UEFA se v Udine utkává vítěz Ligy mistrů Paris St. Germain se šampionem Evropské ligy Tottenhamem, v jehož týmu působí brankář Antonín Kinský. Ten však začne na lavičce. Francouzský celek přesně měsíc po nepovedeném finále na klubovém mistrovství světa v USA zaútočí na pátou trofej v tomto kalendářním roce. Jubilejní 50. zápas o Superpohár má výkop ve 21:00, vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů