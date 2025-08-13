Předplatné

Sparta hraje o postup v „Krkonoších“ a ve větru. Vstup na zápas? Ten je (asi) zdarma

Kde to vlastně hraje Sparta o postup do play off Konferenční ligy?
Kde to vlastně hraje Sparta o postup do play off Konferenční ligy?Zdroj: koláž iSport.cz
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Spartu čeká odveta 3. předkola Konferenční ligy na ministadionu v Arménii
Spartu čeká odveta 3. předkola Konferenční ligy na ministadionu v Arménii
Spartu čeká odveta 3. předkola Konferenční ligy na ministadionu v Arménii
11
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z ARMÉNIE | Potvrzení postupu by mělo být formální záležitostí, Sparta jde do odvety 3. předkola Konferenční ligy s arménským Araratem s výsledkem 4:1 z prvního duelu v zádech. Přesto jí pár protivenství hrozí, vedle absence důležitých mužů, například Kaana Kairinena nebo Veljka Birmančeviče, jde o počasí či nadmořskou výšku. Přitom si zahrají v prostředí, které jim připomene domov.

První obrázky byly až odstrašující. Pane Bože, kde bude ta Sparta hrát? Jak se může konat bitva o play off Konferenční ligy na „vesnickém“ stadionku? Vždyť na tribunu v Jerevanském fotbalovém centru se vejde nicotných patnáct stovek diváků…

Jenže je to jinak, Sparta se ocitla v naprosto poutavém prostředí, přijetí, chování i podmínky jsou stoprocentní.

„Kabina je v pohodě, hřiště také,“ zjistil po pár minutách v areálu položeném v 1250 metrech nad mořem záložník Magnus Kofod Andersen. Společně s trenérem Brianem Priskem dorazil ještě před týmem, pár minut po středeční čtvrté odpolední. Mimochodem, v Česku je o dvě hodiny méně.

Ale zpět do Jerevanu, pánové přijeli na tiskovou konferenci, tým opustil hotel o dvacet minut později. V tu dobu na place trénovali rozhodčí, pětice se věnovala sprintům, startům, strečinku, na konec přípravy se vyfotila s jedním z pracovníků akademie.

V tu dobu už trenér gólmanů Sparty Aleš Hruška zkoumal trávník a chystal míče. Zjistil, že plac je opravdu v pořádku, pro rychlou hru by měl být nachystán. Stejně tak by měly být OK i balony.

Bude se hrát se značkou Uhlsport, která je spíše proslavená tvorbou brankářských rukavic nebo kopaček, které jednu dobu natahoval i bájný Čech Pavel Nedvěd. V předkolech i play off totiž týmy nasazují své obvyklé míče, Sparta tedy využívá Select, což je oficiální marka pro českou ligu.

Anketa
Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Přihlásit se
Celkově 12935 hlasů

Řešit se budou spíše jiné neobvyklosti. Zaprvé jde o teplotu, která se přes začátek v osm večer místního času vyšplhá ke třiceti stupňům. „I proto je potřeba vytvořit si dobrou výchozí pozici,“ nakázal před prvním utkáním v Praze Priske. Stalo se, sparťané jdou do odvety s náskokem tří branek.

Dalším faktorem by mohla být už zmiňovaná nadmořská výška. Je to jako kdybyste hráli v Česku fotbal na

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů