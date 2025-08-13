Sparta hraje o postup v „Krkonoších“ a ve větru. Vstup na zápas? Ten je (asi) zdarma
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Potvrzení postupu by mělo být formální záležitostí, Sparta jde do odvety 3. předkola Konferenční ligy s arménským Araratem s výsledkem 4:1 z prvního duelu v zádech. Přesto jí pár protivenství hrozí, vedle absence důležitých mužů, například Kaana Kairinena nebo Veljka Birmančeviče, jde o počasí či nadmořskou výšku. Přitom si zahrají v prostředí, které jim připomene domov.
První obrázky byly až odstrašující. Pane Bože, kde bude ta Sparta hrát? Jak se může konat bitva o play off Konferenční ligy na „vesnickém“ stadionku? Vždyť na tribunu v Jerevanském fotbalovém centru se vejde nicotných patnáct stovek diváků…
Jenže je to jinak, Sparta se ocitla v naprosto poutavém prostředí, přijetí, chování i podmínky jsou stoprocentní.
„Kabina je v pohodě, hřiště také,“ zjistil po pár minutách v areálu položeném v 1250 metrech nad mořem záložník Magnus Kofod Andersen. Společně s trenérem Brianem Priskem dorazil ještě před týmem, pár minut po středeční čtvrté odpolední. Mimochodem, v Česku je o dvě hodiny méně.
Ale zpět do Jerevanu, pánové přijeli na tiskovou konferenci, tým opustil hotel o dvacet minut později. V tu dobu na place trénovali rozhodčí, pětice se věnovala sprintům, startům, strečinku, na konec přípravy se vyfotila s jedním z pracovníků akademie.
V tu dobu už trenér gólmanů Sparty Aleš Hruška zkoumal trávník a chystal míče. Zjistil, že plac je opravdu v pořádku, pro rychlou hru by měl být nachystán. Stejně tak by měly být OK i balony.
Bude se hrát se značkou Uhlsport, která je spíše proslavená tvorbou brankářských rukavic nebo kopaček, které jednu dobu natahoval i bájný Čech Pavel Nedvěd. V předkolech i play off totiž týmy nasazují své obvyklé míče, Sparta tedy využívá Select, což je oficiální marka pro českou ligu.
Řešit se budou spíše jiné neobvyklosti. Zaprvé jde o teplotu, která se přes začátek v osm večer místního času vyšplhá ke třiceti stupňům. „I proto je potřeba vytvořit si dobrou výchozí pozici,“ nakázal před prvním utkáním v Praze Priske. Stalo se, sparťané jdou do odvety s náskokem tří branek.
Dalším faktorem by mohla být už zmiňovaná nadmořská výška. Je to jako kdybyste hráli v Česku fotbal na