Skolí Slavia Spartu? Zatím rozhodla střela do špatného terče: Kdo drží trumfy?

Slávisti jsou lovci, sparťani »štvaná zvěř«. Takové role jsou ve fotbalové lize nezvykem, bývalo to opačně, nebo se Sparta v závěru ani neúčastnila. Nyní myslivecké přirovnání na finiš ligy pasuje. Každá rána může být klíčová!

Paradoxně o vedení Sparty o dva body i po derby rozhodla trefa slávisty Ousoua na konečných 3:3 do špatné ho terče, vlastní brány. Jinak by pražská »S« měla nyní role přehozené. „Rozdíl je minimální, může to změnit jediné kolo,“ shrnul trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Právě dvoubodový náskok je aktuálně hlavním trumfem rudých, byť jejich šéfa Briana Priskeho to moc nevzrušuje: „Počítat umíme, ale nemá smysl teď spekulovat a ohlížet se na soupeře, kdo kde ztratí. Hraje se ještě o hodně bodů, pro nás je klíčové zvládnout příští zápas na Slovácku.“ Co dalšího bude hrát roli a kdo má jaké plusy?

Výhody Sparty

Forma

Sparta suverénně kraluje jarní tabulce, ztratila jen dvěma remízami a na druhou Slavii má sedmibodový náskok. Na atmosféře v týmu je to poznat, vycítil jedinečnou šanci, je soudržný a zarputile jde za prvním titulem po devíti letech.



Strašáci

Slavie Slavia bude do konce základní části hrát ještě jednou (a v nadstavbě nejméně dvakrát) venku, kde bodově strádá: Čtyřikrát za sebou je bez výhry. Ke všemu v 29. kole to bude v Ostravě, ta se hrabe vzhůru. Doma má Bohemku v nejlepší formě za poslední léta, a Hradec, který před rokem červenobílé rozložil na startu nadstavby.



Prognóza bookmakerů

Kurzy jsou měřítkem a ty na titul Sparty po remízovém derby bookmakeři znovu snížili (= Letenští mají titul blíž). U Tipsportu a Chance na 1,55 – před derby to bylo 1,65. Slavia naopak vyšplhala z 2,25 na 2,44. U Fortuny je to obdobné: 1,55 na celkový triumf Sparty a 2,35 na červenoblé. Vylepšování vyhlídek rudých je trendem posledních týdnů a pokračuje.

Výhody Slavie

Bilance

„Máme lepší vzájemnou bilanci, uvidíme, jestli nám to k něčemu bude,“ upozornil Trpišovský. Toto kritérium by postrčilo Slavii na první místo při bodové rovnosti po 30. kole. Na úplném konci pak lepší pozice po základní části hraje při další rovnosti klíčovou roli.



Program soupeře

Los mají těžký oba, na první pohled se zdá být krapet náročnější ten pro Spartu. Hraje na Slovácku, tam poslední dva mače (ligu + pohár) prohrála se skóre 1:7. A končí v Liberci, kde začátkem března vydřela postup v MOL Cupu až díky prodloužení. Mezitím má doma Plzeň.



Víra v »béčko«

Slavia na Letné excelovala kvůli chřipkové epidemii i s týmem oslabeným o devět hráčů. Termín »béčko« je jistě přehnaný, ale ukázala se výhoda širokého kádru hráčů, které kouč Trpišovský udržuje (zhusta kritizovanými) častými změnami sestavy v provozní teplotě. Ve finiši dlouhé sezony to může být plus.