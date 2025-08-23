Pardubice využijí v Edenu mladé slávisty. Změní se praxe? Názory na hrající hosty se liší
Tohle rozhodně není standardní situace, i když si nějakou podle všeho Filip Šancl v Edenu vyzkouší. Do slávistického pekla přijedou v sobotu zatím tak trochu šikanovaní fotbalisté Pardubic (poslední tým s jediným bodem) a trenér David Střihavka si aspoň v jednom směru může lebedit. V zápase využije Šancla i Mikuláše Konečného, talentované hosty z červenobílé organizace. Praxe, jak se všeobecně dobře ví, bývá jiná.
Pošleme tě na hostování, aby ses vykopal, zlepšil, získal zkušenosti. Ale proti nám hrát nesmíš.
Takové jsou české poměry, které se s výjimkami nemění. Kdysi zkusil zavedenou mantru rušit Liberec pod vedením Jana Nezmara, poté sportovní ředitel testoval totožný krok také při působení ve Slavii. Jenže nakonec se kluby vrátily k obvyklému nastavení, tedy zákazu.
Jen malá odbočka: Nic není černobílé, dost hráčů chtělo proti „svým“ nastoupit, ale našlo se i slušné numero takových, kterým stopka vyhovovala - a vyhovuje. Oba názory jsou pochopitelné.
První je jaksi sportovní, proč by měl klub bránit někomu, koho vlastně v tu chvíli nechce? Navíc jde častokrát o neohrané junáky, kteří se v duelech proti mocným mohou propracovat k nepřenosným zkušenostem.
Druhý je rovněž obhajitelný. Borec má ambici se vracet, nechce uškodit klubu, jemuž patří. Co kdyby mu dal gól, který by ho připravil - dejme tomu - o poháry? Nebo někoho zranil? Comeback by pak byl problematický.
Slávisté v Pardubicích patří do základu
Nyní se však objevuje případ, kdy klub dává zelenou. Za Pardubice mohou v sobotu nastoupit zelenáči Mikuláš Konečný s Filipem Šanclem, byť jsou na východě Čech na hostování z tábora soupeře, tedy Slavie.
„Ano, mohou hrát,“ potvrdil šéf pardubického klubu Vít Zavřel.
Pro trenéra Davida Střihavku jsou mladící velmi důležití, jednoznačně patří do základu. Pardubičtí se pokusí o zázrak, zatím mají jeden bod za remízu v derby s Hradcem Králové. Při jejich programu je to vlastně úspěch.
„Los je fakt brutální. Jsme rádi, že jsme urvali bod, musím říct, že to byl v sezoně náš nejlepší poločas. Potřebujeme to překlopit na naši stranu, abychom i my vedli,“ prohlásil Střihavka. V sobotu kouče čeká ostrý test, aspoň může využít talenty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu