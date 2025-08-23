Předplatné

Pardubice využijí v Edenu mladé slávisty. Změní se praxe? Názory na hrající hosty se liší

Prospekt Slavie odložený v Pardubicích. Má nemluva Konečný vlastnosti pro TOP kluby?
Vladimír Darida z Hradce (vlevo) v souboji s pardubickým Filipem Šanclem
Mikuláš Konečný v dresu Pardubic
Mikuláš Konečný v duelu s Plzní
Pražská Slavia podepsala talentovaného středopolaře Filipa Šancla z Jihlavy
Talentovaný stoper Mikuláš Konečný míří ze Slavie na hostování do Pardubic
Janu Kuchtovi se podařilo přehodit brankáře Jáchyma Šeráka, míč před brankovou čarou ale ještě zastavil Michal Surzyn
Stoper Slavie Mikuláš Konečný se cpe do branky Táborska
Tohle rozhodně není standardní situace, i když si nějakou podle všeho Filip Šancl v Edenu vyzkouší. Do slávistického pekla přijedou v sobotu zatím tak trochu šikanovaní fotbalisté Pardubic (poslední tým s jediným bodem) a trenér David Střihavka si aspoň v jednom směru může lebedit. V zápase využije Šancla i Mikuláše Konečného, talentované hosty z červenobílé organizace. Praxe, jak se všeobecně dobře ví, bývá jiná.

Pošleme tě na hostování, aby ses vykopal, zlepšil, získal zkušenosti. Ale proti nám hrát nesmíš.

Takové jsou české poměry, které se s výjimkami nemění. Kdysi zkusil zavedenou mantru rušit Liberec pod vedením Jana Nezmara, poté sportovní ředitel testoval totožný krok také při působení ve Slavii. Jenže nakonec se kluby vrátily k obvyklému nastavení, tedy zákazu.

Jen malá odbočka: Nic není černobílé, dost hráčů chtělo proti „svým“ nastoupit, ale našlo se i slušné numero takových, kterým stopka vyhovovala - a vyhovuje. Oba názory jsou pochopitelné.

První je jaksi sportovní, proč by měl klub bránit někomu, koho vlastně v tu chvíli nechce? Navíc jde častokrát o neohrané junáky, kteří se v duelech proti mocným mohou propracovat k nepřenosným zkušenostem.

Druhý je rovněž obhajitelný. Borec má ambici se vracet, nechce uškodit klubu, jemuž patří. Co kdyby mu dal gól, který by ho připravil - dejme tomu - o poháry? Nebo někoho zranil? Comeback by pak byl problematický.

Slávisté v Pardubicích patří do základu

Nyní se však objevuje případ, kdy klub dává zelenou. Za Pardubice mohou v sobotu nastoupit zelenáči Mikuláš Konečný s Filipem Šanclem, byť jsou na východě Čech na hostování z tábora soupeře, tedy Slavie.

„Ano, mohou hrát,“ potvrdil šéf pardubického klubu Vít Zavřel.

Pro trenéra Davida Střihavku jsou mladící velmi důležití, jednoznačně patří do základu. Pardubičtí se pokusí o zázrak, zatím mají jeden bod za remízu v derby s Hradcem Králové. Při jejich programu je to vlastně úspěch.

„Los je fakt brutální. Jsme rádi, že jsme urvali bod, musím říct, že to byl v sezoně náš nejlepší poločas. Potřebujeme to překlopit na naši stranu, abychom i my vedli,“ prohlásil Střihavka. V sobotu kouče čeká ostrý test, aspoň může využít talenty.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

