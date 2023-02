V kabině padlo od kouče Trpišovského stejné sprosté slůvko jako v Pelíškách: Nešvar ve Slavii

„Odkud to přišlo? Od nás to nemaj. A to říkají všichni? Všichni, Trpišovský taky.“ Slavia se se sprostým slovíčkem p*cat v kabině trefi la do legendární scénky z Pelíšků.

Na zhusta používaný »dlaždičský« popis sexuálního aktu jako na nešvar u študáků upozornila vyplašené rodiče ve filmu kantorka Eva Holubová. Stejný výraz z úst kouče nechali na videu vyniknout sami sešívaní.

Unikát za kulisami

Úsměvně se jim to povedlo v jejich pořadu Matchday, v němž unikátně dávají nahlédnout za kulisy mužstva během zápasu. Tohle byla přestávka po totálně zpackané a projeté sobotní půli v Teplicích (nakonec 1:1). Nejprve seřval hráče na dvě doby asistent Zdeněk Houštecký (51). Pak spustil bandurskou: „Pojďme se zvednout, pojďme mít nějaký emoce už taky. Hoši, Teplice, který jsou šílený, a my si nevytvoříme jedinou kloudnou šanci,“ gólman Ondřej Kolář (27). No a…

Potřetí, vole

Pelíškovské finále scény vyšlo na šéftrenéra! „Hoši, musíme hrábnout, musíme do toho dát srdce. Houšťa vám to řekl, já vás tady nebudu p*cat, vole, potřetí,“ zahlaholil Jindřich Trpišovský (46). A bylo to venku!

Jasně, v šatně fotbalového mančaftu se nemluví jazykem slečinek z červené knihovny Elišky Krásnohorské a Trpišovský má možná schovanou hlášku z Pelíšků i pro nedělní domácí duel se Slováckem (15:00, O2 TV). Třeba k rozhodčímu: „Víš co, Sašo? Jdi do p*dele.“

Sešívaní neladí oku, ale… Nejlepší start za 6 let

Co si budeme povídat. Slavia hrála v minulém kole na Stínadlech pod obraz a předtím v Edenu s Brnem to taky nebylo žádné pošušňáníčko pro fajnšmekry. Jenže v kopané se počítají body a góly a v tom mají červenobílí nejlepší start do ligového jara od sezony 2016/17. S bilancí 10 bodů a se skóre 10:1 jsou o jednu branku lepší než v ročníku 2020/21.