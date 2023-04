Nedvědovi zrušili osmiměsíční trest: Ale na jak dlouho? Rizikový bafuňář!

Jsem čistý! To mohl zakřičet do světa bývalý viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd (50), když mu zrušili osmiměsíční zákaz působení ve fotbale. Vyhráno však rozhodně nemá.

Kauza falšování přestupového účetnictví turínského velkoklubu z let 2018 až 2020 hýbe už nějaký pátek celou Itálií. Juventus za to pykal odpočtem 15 bodů v lize, členové tehdejšího vedení pak od tamního svazu schytali tvrdé flastry. A byť zákazy činnosti pro prezidenta Agnelliho (2 roky) a jeho tři podřízených Paraticiho (2,5 roku), Arrivabeneho (2 roky) a Cherubiniho (16 měsíců) dál platí, ostatní Nejvyšší sportovní soud zrušil – včetně toho Nedvědova!

Rychlé gratulace

K osvobození »Méďovi« hned gratulovali jeho kamarádi, a to včetně slávistického bosse Tvrdíka. „Moc ti to přeji, příteli!“ naťukal na Twitter a zase tím otevřel možnost Nedvědova angažování v Edenu, o níž se už delší dobu spekuluje.

Má to ovšem dost velký háček. Celá kauza Juventusu se totiž vrací před odvolací orgán italského fotbalového svazu, který v rozmezí několika málo měsíců opět vynese verdikt. Zaměstnat teď tedy držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety za rok 2003 jako bafuňáře by byl pro každý klub dost velký risk!

Kauza se k odvolacímu orgánu fotbalového svazu dostane už potřetí. Nejprve byl Juventus osvobozen, podruhé přišly tvrdé tresty a za pár týdnů by měl přijít (zřejmě) už poslední verdikt.

Otázky a odpovědi

O CO V KAUZE JDE?

Šéfové Juventusu měli fixlovat účetnictví, aby uměle zvýšili cenu klubu na trhu. Přišlo se na to až díky tomu, že policie některé představitele klubu »napíchla«, a oni se pak do telefonu prokecli.

JAKÉ PŘIŠLY TRESTY?

Italský svaz (respektive jeho odvolací orgán) v lednu odebral Juventusu v lize 15 bodů a lidem z vedení klubu zakázal působit ve fotbale. Třeba Nedvěd dostal stopku na 8 měsíců.

PROČ BYLY ZRUŠENY?

Juventus se obrátil na Nejvyšší sportovní soud při italském olympijském výboru, podle něhož fotbalový svaz dostatečně neobhájil některé udělené tresty. Mezi ně platil odpočet bodů pro klub a třeba i flastr pro Nedvěda.

NEDVĚD TEDY VYVÁZL?

Ne tak docela. Zatímco tresty pro hlavní šéfy Juventusu platí, Nejvyšší sportovní soud si není jistý rolí Nedvěda v hierarchii klubu. Ač byl »Méďa« viceprezidentem, o jeho reálném vlivu na chod mančaftu soudci evidentně pochybují, proto mu zatím trest zrušili. Stejně dopadli i další kolegové z nižšího vedení. Teď je tedy na odvolacím orgánu svazu, aby Nedvědovu skutečnou roli rozklíčoval.

CO »MÉĎOVI« HROZÍ?

O tom rozhodne odvolací soud svazu, který bude zasedat v úplně novém složení. Vyšetřovatelé původně chtěli pro Nedvěda roční stopku, poté však přišel osmiměsíční zákaz. Teď ho čeká zřejmě podobný trest, nebo kompletní osvobození.

KDY ČEKAT VERDIKT?

Dle zpráv z italských médií by měl rozsudek přijít ještě do konce sezony, tedy formálně do 30. černa. Otálení není v zájmu svazu (případný bodový odpočet Juventusu by musel být přesunut do příštího ročníku), ani podezřelých (Nedvěd a spol. by si už rádi a bez obav hledali práci).