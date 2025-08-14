Stronati o Austrii i odvetě s Baníkem: Je to otevřené. Nové Bazaly? Klub si je zaslouží
Odvetné utkání 3. předkola Konferenční ligy Baníku s Austrií si ujít nenechá. Jak by také mohl, když v obou týmech v minulosti působil. Větší stopu zanechal v Ostravě, kde si svými výkony, nesmlouvavým stylem a „Ostragenem“ získal srdce oddaných, vášnivých, ale i náročných fanoušků. V budoucnu se k nim možná vrátí, ostatně projekt nového stadionu na Bazalech Patrizia Stronatiho skutečně láká. „Každý víme, že Bazaly jsou domovem Baníku. A doma je doma,“ má jasno třicetiletý stoper.
Před sezonou 2021/22 zamířil Patrizio Stronati právě z Baníku do Maďarska, kde už pátým rokem působí v ambiciózním klubu Puskás Akadémia, který v minulé sezoně nedosáhl na titul jen o tři body. „Jsem tady spokojený. Když jsem přicházel, šel jsem tak trochu do neznáma, i když o klubu jsem samozřejmě měl hodně informací. Mluvil jsem tehdy s trenérem nebo i Kubou Plškem. Teď to už byly čtyři roky, i když mi to přijde jako jenom dva,“ usmívá se „Zio“ v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Je o vás známo, že jste velký Baníkovec. Jak vidíte jeho šance na postup do čtvrtého předkola?
„Je to otevřené. Sám jste v prvním zápase viděl, že Austria nejprve vedla, pak to Baník otočil a najednou to byla znovu remíza. Nakonec to dopadlo lépe pro Baník. Bude to opět vyrovnané a rozhodnou maličkosti. Baníku samozřejmě může stačit remíza, ale na ni se hrát nesmí. Z vlastní zkušenosti vím, že když někam přijedete na remízu, většinou to nestačí. Bude taky záležet na defenzivní fázi. Může se stát ale cokoliv, to ukázal už první zápas, kde to bylo nahoru dolů. Baník má teď výhodu, že vede o gól, ale na druhou stranu hraje venku, kde to bývá obvykle těžší. Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane.“
Když jste v televizi sledoval první utkání v Ostravě, nesvrběly vás trochu nohy? Zápasy před takovou kulisou musí být radost hrát.
„Samozřejmě. (usmívá se) Každý kluk, který hraje odmala fotbal, chce být v reprezentaci a těch nejlepších ligách. Já jsem ale takový, že jsem vždycky chtěl hrát pod úžasnou atmosférou. Tu jsem zažil v Ostravě a právě ve Vídni. Je to fakt paráda, když nastupujete na zápas a slyšíte klubovou hymnu. Neskutečně vás to namotivuje. Když to teď vidím jako divák, chybí mi to, protože v Maďarsku momentálně nemáme takovou fanouškovskou základnu, jako mají třeba Baník a Austria. Ve fotbale však nikdy nevíte, kam vás to zavede. Samozřejmě bych si to přál ještě jednou zažít. Buď právě v Ostravě, nebo někde jinde, kde chodí na fotbal hodně lidí. Ale třeba se toho ještě dočkám.“
Možná na novém stadionu na Bazalech, co?
„Bylo by to skvělé. První ligový start jsem sice měl v Boleslavi, ale hned ve druhém zápase jsem hrál na Bazalech. Dokonce si myslím, že rovnou se Spartou. Teď už to přesně nevím, ale mohlo tam tehdy přijít třeba okolo třinácti nebo čtrnácti tisíc lidí. Prostě parádní atmosféra. Každý víme, že Bazaly jsou domovem Baníku. A doma je doma. Vítkovický stadion má atletickou dráhu, kde to je trošku dál. Přál bych si, aby