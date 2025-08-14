Bude muset ČT bojovat o další sportovní klenot? Ředitel Novy projevil zájem
Z fotbalu jim zbyla druhá liga, v hokeji postupně přišli o drtivou většinu zápasů české extraligy. Českou televizi nejspíš čeká souboj o vysílací práva jednoho z posledních sportovních klenotů v jejím programu. O přenosy z biatlonu by mohla projevit zájem Nova.
Zatím platí, že biatlon je spojený už od roku 2008 s veřejnoprávním vysíláním, ačkoliv ho v Česku nyní nabízí také Eurosport. Právě na ČT vyrostl v jeden z diváckých hitů a v sledovanosti se drží nahoře i po konci nejúspěšnější éry Gabriely Soukalové a spol.
Jenže jak dlouho ještě? Pozornost k zimním sportům nyní chce zaměřit Nova. Připustil to její ředitel Daniel Grunt.
„Uvědomme si, že před deseti nebo více lety tu třeba šipky prakticky nikdo nesledoval, pak je ale zvedla Nova Sport a udělala z nich fenomén. Stejně tak Česká televize udělala fenomén z biatlonu,“ uvedl v rozhovoru pro Mediář.
Zájem ze strany Novy je zřejmý.„Stále přemýšlíme, jak vytvořit podobné nové fenomény z dalších odvětví. Anebo jestli konkurenci nepřebrat práva na sporty, které už fenoménem jsou.“
Česká televize vlastní práva na přenosy z biatlonových závodů do roku 2026, s opcí do roku 2030. „Samozřejmě vždy záleží na nabídce a poptávce. Nezastírám, že to je obsah, který je pro nás atraktivní,“ prohlásil Grunt.
Naopak se Nova nebude podle něj pouštět do přetahování o vysílací práva na olympijské hry, pokud se nenaskytne pro ni výhodná příležitost. „Je třeba si uvědomit, že jde o drahá práva, které se odehrají na krátkém časovém půdorysu. Je proto třeba počítat, zda se vysílateli, který je koupí, ekonomicky vyplatí. A já jsem přesvědčen, že právě olympijské hry sluší veřejnoprávnímu médiu.“