Proč za čachry v účetnictví pyká jen Nedvědův Juventus? Prokecli se!

Jako obětní beránek. Tak si připadá Juventus, jemuž za podvody při přestupech hráčů odečetli v lize 15 bodů, a vysoké tresty schytali i jeho činovníci Pavel Nedvěd (50) a spol.

Turínský gigant pyká za to, že měl díky fiktivnímu nadhodnocování cen fotbalistů nelegálně vylepšovat finanční obraz klubu, což obelhalo jak akcionáře, tak i vedení italské ligy. Stejnému obvinění čelilo osm dalších klubů, těm se ale nic prokázat nepodařilo, byť šlo prý o běžnou praxi. Proč tedy stihl trest jen Juventus? Protože jeho představitelé se sami prokecli!

Měli je napíchnuté

Sportovní tribunál přitom už loni kauzu »Staré dámy« smetl kvůli nedostatku důkazů ze stolu. Jenže pak se vedení Juventusu dostalo do hledáčku úřadů z jiného důvodu. Během covidové pandemie měl totiž klub snížit hráčům výplaty, aby dosáhl na finanční pomoc od státu. Bylo to prý ovšem jen naoko a Juventus svým fotbalistům vše načerno doplatil. Kriminalisté kvůli tomu Nedvědovi a spol. napíchli telefony a právě díky odposlechům, v nichž se bafuňáři měli k přestupovým čachrům přiznat, mohly v pátek padnout tvrdé tresty!

Černá kniha důkazů

Kromě odposlechů drželi vyšetřovatelé v ruce další kvalitní důkaz. Ten jim nechtěně daroval bývalý sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici (50). Policie při razii v jeho kanceláři našla a zabavila tzv. černou knihu, v níž měl mít uznávaný bafuňář zaznamenány reálné ceny fotbalistů. Ty ale vůbec neseděly s těmi, které klub uváděl v účetnictví! I proto Paratici, jenž mezitím chytře utekl do anglického Tottenhamu, schytal ze všech podezřelých největší trest – zákaz působení v italské kopané na dva a půl roku.

Flastry pro »Bianconeri«

Juventus: minus 15 bodů

Sportovní ředitel Paratici: 30 měsíců

Prezident Agnelli: 24 měsíců

Výkonný ředitel Arrivabene: 24 měsíců

Sportovní manažer Cherubini: 16 měsíců

Viceprezident Nedvěd: 8 měsíců

Dalších 6 členů vedení: po 8 měsících

(Pozn.: Tresty se týkají jen působení v italském fotbale.)

Takhle měli fixlovat!

1) Juventus koupí levného hráče, řekněme za 5 milionů, což je i jeho skutečná hodnota.

2) Následně si Juventus jinde vyhlédne skutečnou posilu, místo běžné koupě ale nabídne druhému klubu výměnu.

3) Posila má cenu 40 milionů, takže se Juventus s druhým klubem dohodne na výměně a nadto zaplatí ještě 35 milionů, aby hodnotu dorovnal.

4) Zatím to vypadá na férový obchod, jenže v ten moment začnou čachry. Juventus totiž oba hráče fiktivně nadhodnotí – vlastního na 20 a posilu na 55 milionů.

5) Reálná částka za přestup je stále stejná, jenže Juventus může v účetnicví vykázat, že zvýšil svůj kapitál!

6) Doopravdy totiž zaplatil 35 milionů, k čemuž přihodil hráče v pořizovací hodnotě 5 milionů (=dohromady 40 milionů), za což do účetnictví získal posilu v údajné hodnotě 55 milionů.

7) Díky tomu Juventus vykáže zisk 15 milionů, což pomůže obejít jak pravidla UEFA o finančním fair play, tak to hlavně uměle zvýší zisk společnosti a obelže akcionáře. Stručně řečeno: Protože hodnota hráčů není fixně daná, Juventus ji mohl pro potřeby účetnictví fiktivně zvyšovat. Takový způsob »nafukování bubliny« je ale samozřejmě nelegální.