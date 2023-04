Děsivé okamžiky na ranveji: Letadlo Arsenalu vzplálo!

Nepříjemný zážitek potkal ženský tým Arsenalu při návratu z utkání Ligy mistryň v německém Wolfsburgu. Během startu vzplál jeden z motorů letadla a celý stroj musel být z bezpečnostních důvodů evakuován.

K incidentu došlo na letišti Braunschweig Wolfsburg poté, co do motoru krátce předtím, než mělo letadlo vzlétnout, vletěl pták. Z levého motoru Boeingu 737 okamžitě začaly šlehat plameny a piloti rychle evakuovali všechny cestující na palubě včetně prvního týmu Arsenalu do bezpečí.

Londýnský klub vydal prohlášení, že se v pondělí tým v pořádku vrátil domů. „Naše letadlo mělo v neděli večer v Německu technický problém před vzletem. V důsledku toho tým zůstal ve Wolfsburgu přes noc, než v pondělí odletěl zpět do Anglie. Rádi bychom poděkovali personálu na palubě letadla i personálu letiště za jejich pomoc.“

Návrat z utkání se taky sice protáhl, ale hráčky Arsenalu mohl alespoň těšit nadějný výsledek 2:2, který si vezou do domácí odvety semifinále Ligy mistryň. Finále je tak velmi blízko a snad ho již neohrozí žádné další technické problémy.