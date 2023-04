Hokejová »osmnáctka« si vybrala song pro MS: Šokovali perverzní skladbou!

Jsou sice v největším rozpuku puberty, všechno má ale svoje hranice vkusu! A něco by mělo zůstat jen a jen v kabině.

Třeba perverzní skladba Hafo, kterou si hokejisté do osmnácti let na mistrovství světa ve Švýcarsku vybrali, aby jim na celou halu hulákala po jejich gólech. „Ukazuje ass, já slintám jak pes. Hafo hafo hafo, chci ji mít nahoře bez,“ zpívá se v té mírnější části písně. „My si za tím stojíme,“ řekl lídr týmu Eduard Šalé pro svazový web.

Fajn, kluci ještě nemají rozum. Jejich vedení by ho ale mít mohlo. „Každý kritizuje to, co chce, ale spousta lidí má tuhle generaci dětí doma. My jsme tu samozřejmě od toho, abychom je trochu přibrzdili, ale s tímhle songem nemám absolutně problém,“ šokoval kouč Jakub Petr.