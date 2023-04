Šafářová ukázala Plekancův odpočinek po baráži: Škádlení u táboráku

Byla to dlouhá sezóna, na jejimž konci si ale mohli kladenští Rytíři oddechnout. Po záchraně extraligy tak konečně přišel na řadu odpočinek, kterého si užívá i kapitán Tomáš Plekanec. Jeho manželka Lucie Šafářová na něj fanouškům práskla, že si konečně užívá věci, které během sezóny v jeho životě až tolik místa nemají.

Bývalá tenisová šampionka natočila svého muže u táboráku, kde si rodina užívala první letošní opékání buřtů. Ani to se ovšem neobešlo od tradičního špičkování se mezi Plekancem a jeho manželkou.

„Máš krásný kelímek, co tam máš?“ dotírala na svého muže Lucie. „Neperlivou vodu, se šťávou,“ odpověděl Tomáš, čímž svou ženu rozesmál: „Skoro ti to věřím,“ utrousila pobaveně, čímž fanouškům dala najevo, že růžový kelímek nejspíš skrývá tak trochu jiný obsah.

„A co to máš na té tyčce?“ dobírala si Šafářová otce svých dvou dětí ve chvíli, kdy si opékal špekáček. „Krůtí maso,“ zasmál se hokejista, který si teď po konci sezóny může konečně dopřát vše, co by měl jako profesionální sportovec během sezóny ze své životosprávy spíše vytěsnit.