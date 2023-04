Šampion Tiberi zastřelil ministrovi kočku: Teď přišel o místo v týmu!

Cyklistický tým Trek-Segafredo ukončil spolupráci s jezdcem Antoniem Tiberim, který vloni zastřelil vzduchovou puškou kočku. Jednadvacetiletý italský cyklista už v únoru dostal za incident u soudu pokutu 4000 eur (94 tisíc korun), měl od té doby od stáje zastavenou činnost a nepobíral plat. V pátek tým oznámil v prohlášení, že se s Tiberim dohodl na okamžitém ukončení smlouvy.

„Jednání jezdce po dobu jeho suspendace nesplňovalo týmová kritéria pro návrat do závodů,“ uvedla stáj bez bližších detailů.

Juniorský mistr světa v časovce z roku 2019 se k zastřelení kočky, jež shodou okolností patřila ministrovi státu San Marino, kde jednadvacetiletý jezdec žije, u soudu přiznal. Svůj čin Tiberi vysvětlil tím, že střelbou z okna testoval novou vzduchovku a poté, co trefoval dopravní značky, namířil pušku na hlavu kočky. Prý nepočítal s tím, že by mohl zvíře zasáhnout, ani že by jeho zbraň mohla být smrtící.

Za zastřelení kočky se Tiberi již dříve omluvil a zavázal se k tomu, že veškeré své letošní odměny ze závodů daruje organizacím v San Marinu věnujícím se ochraně zvířat. Na stejné účely putoval v době suspendace jeho plat. Incident týmovému kolegovi Mathiase Vacka zmařil nadějně rozjetou sezonu, v jejímž úvodu skončil celkově osmý na Tour Down Under a sedmý na závodu Kolem SAE.

Zastřelená kočka patřila Federicu Pedinimu Amatimu, ministrovi cestovního ruchu a pošt San Marina a bývalé hlavě tohoto malého státu, obklopeného Itálií. Listu Corriere della Sera Pedini Amati už dříve řekl, že bude usilovat o to, aby už Tiberi nesměl mít v San Marinu bydliště.