Podpora pro Kordu i toulky městem: Nedvědova dcera objevovala krásy Madridu!

Nejvěrnější fanynka! Přesně takovou pozici momentálně na plný úvazek zastává krásná dcera Pavla Nedvěda. Ivanka už delší dobu tvoří pár s tenistou Sebastianem Kordou a pokaždé, když je to jen trochu možné, se půvabná blondýnka vypravuje na všechny tenisové akce se svým milým. Kromě jeho podpory zvládá ale také objevovat krásy města. Třeba jako před pár dny v Madridu!

Ivanka se tento týden na sociálních sítích ohlásila svým fanouškům ze slunného Madridu, kde teploty v těchto dnech sahají už na příjemných 30 stupňů. Hezké počasí hraje do karet také tenisovému turnaji, který se v hlavním španělském města koná až do 7. května. Na Madrid Open by se měl představit také Sebastian Korda, se kterým sympatická blondýnka tvoří pár a je tak zřejmé, že svého přítele přijela podpořit.

Soudě podle příspěvků na instagramu se ale nemohla zdržet celý turnaj: „Poslední den v Madridu,“ ohlašovala ve středu jedním ze svých postů. A vzápětí ukázala, že i posledních pár hodin se v této metropoli vyplatí investovat do prozkoumávání města. Hned ráno vyrazila Ivanka do muzea a galerie umění Museo del Prado, odkud fanouškům později přidala menší ochutnávku toho, co si tam mohou prohlédnout.

A protože nebyl čas ztrácet čas, rovnou zamířila také na proslulý trh Mercado de San Miguel, kde ji zaujaly pekařské dobroty a také uzeniny, jejichž výrobou je Španělsko ve světě proslulé. Později se také pochlubila tím, že stihla vyzkoušet i tamní národní pochoutku churros.

A evidentně jí španělské hlavní město zaujalo. Na závěr svého putování po Madridu rozdávala na sociálních sítích úsměv, který doplnila shrnutím: „Líbíš se mi, Madride.“ A kdoví, kolik svých sledujících inspirovala k tomu, aby se bez ohledu na tenisové okolnosti vydali v dohledné době také prozkoumávat krásy druhého největšího města v Evropské unii...