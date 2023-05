Z nadějné skokanky do vody pornohvězdou: Příběh o Andree Absolonové míří do kin

Krása a talent Andree Absolonové (†27) nechyběly. Spolu se sestrou Lucií se od dětství věnovala skokům do vody a postupem času bylo stále více jasné, že rodačka z Prahy může v tomto sportu dokázat velké věci. Jedno zranění ale vše změnilo a pohledná blondýnka nakonec zamířila do filmů pro dospělé. Ani v tomto oboru ji ale osud nedovolil dlouho zůstat. Andrein strastiplný příběh se dočkal filmové podoby a míří do kin.

Milovala skoky do vody a na mezinárodní scéně víckrát ukázala, že je v nich zatraceně dobrá. Sbírala medaile na české i zahraniční scéně. V roce 1996 ale přišel zlom. Na tréninku na olympijských hrách v Atlantě ji praskl meziobratlový článek páteře a bylo zřejmé, že Andrea se bude muset svého snu zařadit se mezi světovou skokanskou špičku vzdát.

Výhodou české reprezentantky byl její půvab. Ten jí po konci na sportovní scéně zavedl do světa modelingu, ze kterého se vzápětí přesunula do porno průmyslu, kde si říkala Lea De Mae. Jenže i tam fungovala pouze pár let. Lékaři ji v roce 2004 diagnostikovali rakovinu mozku, která ji v prosinci téhož roku připravila o život.

Příběh talentované skokanky do vody rozhodla zfilmovat režisérka Natálie Císařovská, která jej brzy uvede do kin pod názvem Její tělo. „Andrein příběh by měl vést k zamyšlení, jak se svým tělem nakládáme, jak mu nasloucháme, zda ho skutečně vlastníme a je to jen objekt či nástroj,“ pravila k pointě díla žena, pod jejíž taktovkou film vznikal.

V roli Andrey se představí slovenská herečka Natalia Germani. Ta se spolu s Denisou Barešovou účastnila kvůli filmu intenzivních sportovních tréninků včetně trampolín a skoku do vody. Ve snímku pak ale účinkuje řada dalších známých tváří jako Zuzana Stivínová, Karolína Krézlová nebo Andrej Polák.

Na tvorbě se ale podílela také Andreina sestra Lucie. „Ona byla také úspěšná skokanka do vody a připravovala nás na natáčení jako trenérka. Dnes pracuje v kaskadérské branži,“ prozradila představitelka hlavní postavy Natalia.

Film Její tělo by se do kin měl dostat během letošního podzimu a vzhledem ke spletitému příběhu se bude jednat o zajímavý snímek nejen pro sportovní nadšence, ale také pro každého, kdo má rád kinematografii vytvořenou na základě reálných skutečností.