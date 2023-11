Bývalá biatlonistka Puskarčíková: Tímhle děsí italského přítele!

Brzy to budou dva roky, kdy držitelka bronzové olympijské medaile Eva Puskarčíková (32) ukončila svou profesionální kariéru. Přesto, že stále žije aktivním životem a navzdory tomu, že si občas ráda na talíři zahřeší, stále se snaží žít zdravě. Někdy svými kuchařskými výtvory ale umí rozhodit partnera Thomase Bormoliniho (32), kterému nedávno předložila »zdravou verzi« italského národního pokladu!

Láska prochází žaludkem! A v případě Evy Puskarčíkové a jejího italského partnera to je na sociálních sítích pořádně vidět. Zamilovaná dvojice velmi ráda sdílí ukázky ze svého kuchtění, ale navzdory tomu ne vždy najde shodu.



Nedávno Eva přiznala, jak rodák ze Sondála reagoval na podomácky vyrobenou pizzu, která však s tou originální asi neměla moc společného. „Příště mi neříkej, že budete dělat pizzu. Já se tak těšil, ale tohle bylo strašné. To nevím, co bylo,“ odsoudil Bormolini snahu Puskarčíkové.

Když tak nedávno dostala bývalá biatlonistka chuť na langoše, raději se je rozhodla dělat za nepřítomnosti příšného přítele. Začátek jí nevyšel podle představ. „Tak kvásek by byl,“ napsala Puskarčíková s trochou ironie k fotografii, na které je po celém topení rozlitý základ na těsto.

Někdejší závodnice se však se všemi problémy vypořádala a finální výsledek vypadal opravdu chutně. „Na to, jak děsivý začátek to byl, to nakonec dopadlo dobře. Nejsem extrémista, věřím, že úplně bez oleje by to bylo hnusné, tak sem to lehce potřela z obou stran,“ napsala k fotografii hotového langoše. „Takovéhle laskominy dělám, když doma není Thomas. Toho by omyli,“ dodala pobaveně Puskarčíková.