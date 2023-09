Je jedním z nejúspěšnějších českých tenistů. Ačkoliv Tomáš Berdych (37) nikdy nevyhrál grandslamový turnaj, dostal se až na čtvrté místo světového žebříčku. Nyní však kromě tenisu promluvil také o lásce k autům, psychické odolnosti a životě po ukončení profesionální kariéry.

Rodák z Valašského Meziříčí, který před čtyřmi lety pověsil svou raketu na hřebík, se nyní věnuje úplně jiným věcem. V Monaku, kde Berdych se svou manželkou Ester částečně žije, si našel zalíbení v golfu.

„Golf se pro mě stal novým sportem, který si jdu zahrát sám od sebe pro radost. V tenisu mě vždy motivoval fakt, že jsem se zlepšoval a dosahoval stále lepších výsledků, což už dnes není možné a já kvůli tomu nevidím důvod, proč na kurt chodit. V golfu se však zlepšovat můžu a proto mě to tak baví,“ řekl Tomáš Berdych.

Dvojnásobný vítěz Davis Cupu, který vždy ovládl po boku Radka Štěpánka je také známým milovníkem aut. Své Porsche 911 si však rád užívá a nepatří k lidem, kteří svůj vůz nechávají stát v garáži. Naposledy si se svým sporťákem užil výlet do italských Dolomit, kde se konal sraz fanoušků Porsche.

„Už dávno jsem si v hlavě rozmyslel, že chci své vozy používat. Necítím se na to, abych měl plnou garáž aut jen pro to, abych se s nimi vytahoval a čekal, až se jim zvedne cena a poté je zamýšlel prodat. To určitě ne. Rád si své věci užívám, i když samozřejmě s rozumem,“ popsal finalista Wimbledonu vztah ke svému luxusnímu majetku.

„Stejně to mám také se svou sbírkou hodinek a umění. Nekupuji obrazy kvůli tomu, abych na nich vydělal peníze. Musí se mi líbit. Chci si je doma vystavit a užívat si pohled na ně. U hodinek je to podobné. Rád si je nasadím a vyjdu s nimi do společnosti. Koukat na ně v krabičce je pro mě bezcenné,“ dodal.

Trojnásobný účastník olympijských her také promluvil o důležitosti silné psychiky a mentálního tréninku, bez kterého by svých úspěchů prý nikdy nedosáhl.

„V průběhu své kariéry jsem měl dva mentální trenéry a dodnes jsem jim velmi vděčný. Zápasy trvají běžně i čtyři hodiny, ale čistý hrací čas je mnohem kratší. Je tedy důležitě, aby měl člověk při pauzách mezi výměnami či sety prázdnou hlavu a nesoustředil se na okolní faktory. Není to však o tom, že si jednou zajdete na nějaké sezení a vše bude fungovat. Je to o soustavné práci,“ prozradil český tenista.

Z části i kvůli tomu navázal spolupráci s nadějným českým tenistou Jiřím Lehečkou. Ten sice své trenéry má, ale Tomáš Berdych mu chce předávat své těžce nabité zkušenosti, které sbíral téměř dvacet let.