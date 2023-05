Další průšvih Svobody. Jeho tým schytává kritiku za pochybný triumf: Kašlou na fair play!

Když hájil účast Rusů na olympiádě a zpochybňoval jejich vinu za válku na Ukrajině, zničil si David Svoboda (38) pověst. Teď má zlatý olympionik z Londýna ostudu kvůli běžeckému závodu.

O víkendu se běžel Vltava Run, prestižní štafetový závod ze Šumavy do Prahy. 360 kilometrů si dělí 12 běžců, každý má běžet tři úseky. O výhru se tahaly týmy Winehouse a Kalokagathia Aliance, v němž Svoboda s dvojčetem Tomášem dělá kapitána. Bratrský projekt o minutu a půl vyhrál, jenomže místo chvály teď poslouchá slova o podvodech a bezpáteřnosti.

Náhoda za náhodou

Co se přihodilo? Svobodův tým na jednom úseku ohlásil zranění běžce A. Místo něj běžel závodník B, ten svůj úsek napálil a trhal rekordy. V půlce své trasy ale »vytuhl« a kvůli zranění také odstoupil. Co čert nechtěl, stalo se to přesně na místě, kde čekal zbytek jeho týmu včetně připraveného odpočatého náhradníka C, který úsek dokončil v čase, který nakonec pomohl k celkové výhře. A aby těch náhod nebylo málo, Kalokagathia si u pořadatelů předem ověřila, jestli je tenhle postup podle pravidel.

Ostuda!

Z nich prý nevybočuje, zásady fair play nicméně Svobodův tým rovnou znásilnil. „Divadlo, co jste sehráli, je nehodné olympioniků. Toto nemáte zapotřebí, je to ostuda,“ vzkázal jeden z kritiků na sociálních sítích. „Oficiálně vítězové možná jste, ale jinak jste to prohráli na plné čáře,“ přidal se druhý. „Učím své sportovce, aby více než medaile ctili čestný boj. Fair play je pro mě nejvyšší hodnota sportu. Pokud není fair play, tak ani sebelepší výkon v mých očích nic neznamená,“ přidal se známý kouč Jan Pernica, jenž »cepoval« i filmového Zátopka.

Jaká je reakce Kalokagathie? Prý za vše může poražený tým, který v cíli podal protest (ten byl zamítnutý). „Kdyby členové druhého týmu měli trochu velkorysosti a pochopení, tak bychom se tu vůbec nemuseli bavit o fair play, k němu patří i schopnost přijmout výsledek závodu,“ vzkázal Tomáš Svoboda.