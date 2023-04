Olympionik Svoboda pobouřil podivným poděkováním: Hašek ho natřel!

Svým vystoupením v České televizi popudil hodně velkou část veřejnosti a u mnohých se totálně zdiskreditoval. Olympijský šampion David Svoboda (38) si z toho ale zřejmě příliš velké vrásky nedělá. Teď poslal slova díků všem, kdo ho podpořili během posledních dní, ale ani toto vyjádření se neobešlo bez kontroverzí.

Část společnosti mu fandí, ale značná část mu aktuálně radši ani nechce přijít na jméno. Svoboda má ale zřejmě jasno a velký mediální humbuk kolem jeho osoby mu přijde jako boj, který »naštěstí přežil«. „Mockrát díky za obrovskou podporu a za pochopení! Mám za sebou hodně intenzivní týden a několik „zážitků“, o kterých možná promluvím až za dlouhou dobu. Ale přežil jsem to, a jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Přeju Vám krásné jaro a sportu zdar!“ Zvolil nepříliš vhodná slova vzhledem k tomu, o jakou kauze se jedná.

Jeho vyjádření díků hodně popudilo velkého bojovníka proti ruské propagandě Dominika Haška. Legendární hokejový gólman se do Svobody pořádně opřel a dal najevo, že opravdu nezvolil vhodný způsob poděkování. „Prosím olympijský tým, aby vyřídili panu Svobodovi, že zatímco on měl mnoho „zážitků“, které PŘEŽIL (a bude nám vyprávět), kdy ho například hodně lidí poslalo do p*de*e a DH definoval lhářem, tak v té „kdovíjaktovůbecje“ válce padly stovky Ukrajinců a Rusů. A desítky ukrajinských dětí přišly o své rodiče,“ připomněl oprávněně meritum věci.

Šampion z Nagana se prostě nedokáže s ruskou agresí na Ukrajině smířit a hodlá bojovat proti všem, kdo by se pokusili ji nějak omlouvat nebo zlehčovat.