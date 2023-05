Elitní česká oštěpařka Gillarová o Rusech na olympiádě: Přemýšlím o bojkotu!

Moc dobře ví, co pro sportovce znamená olympiáda, účast v Tokiu pro ni byla životním zážitkem. Oštěpařka Irena Gillarová (31) se ho přesto napodruhé možná dobrovolně vzdá. Kvůli možné účasti Rusů v Paříži přemýšlí o bojkotu.

Po loňském konci Barbory Špotákové (41) se otevřela cesta na český oštěpařský trůn, kam by eventuálně mohla Irena nastoupit. „Takhle to neberu, já jsem hlavně ráda, že jsem konečně zdravá. Loni jsem si třikrát natrhla zadní stehenní sval, rok předtím tam byl problém se zády a předtím zase s ramenem. A co se té Báry týče, já byla vždy její největší fanynka!“ usmívá se Gillarová.

Její účast na MS v Budapešti je celkem jistá, ale kdyby si zajistila místenku na olympiádu do Paříže, možná by neodcestovala. „Já to akorát probírala s tátou, který mi spolu s mámou vtiskl nějaký pohled na svět a přesvědčení, že člověk občas musí udělat rozhodnutí, které je těžké, ale správné. No, a on mi řekl, že by pochopil, kdybych za téhle situace nejela. Tím vůbec neříkám, že rozhodl za mě, ale hodně teď nad tím přemýšlím,“ vysvětluje.

Ovlivněná kariéra

Není ale přesvědčená, že by stejný krok udělali další atleti. „Já si popravdě myslím, že to moc sportovců bojkotovat nebude. Když tři roky obětujete skoro celý svůj život tomu, abyste se někam dostal, musíte mít už hodně silný osobní důvod tam nakonec dobrovolně nejet. Je to strašně těžké rozhodnutí, které vám může negativně ovlivnit celou budoucí kariéru, navíc je to pořád vaše práce,“ uvědomuje si Gillarová.