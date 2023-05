Vémola po řeži s Kinclem: Rána pod pás od »Lulu«!

Fanoušci bojových sportů nemohli dospat! Bitva mezi Karlosem Vémolou (37) a Patrikem Kinclem (33) pro ně byla sportovním svátkem. Jenže »Terminátor« by možná po dnešním probuzení raději vymazal sobotní večer z hlavy. Zápas to sice příliš pohledný nebyl, ale soupeř mu během něj pořádně zřídil obličej. A aby toho nebylo málo, začali se ozývat lidé, o kterých by teď Karlos nejspíš chtěl slyšet úplně nejmíň.