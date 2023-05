Végh o Kinclově výzvě, podpořil i Vémolu: Prober se, nejsi staré železo

Zaostřil do první řady a bez velkého přemýšlení vypálil: „Vidím tady Attilku. Asi jsi přišel o prosincový zápas!“ Obhájce titulu Oktagonu Patrik Kincl po výhře nad Karlosem Vémolou volá po velké výzvě. Chtěl by Terminátora nahradit v boji proti legendárnímu Attilu Véghovi, který se měl právě s Vémolou střetnout v očekávané odvetě na konci roku. Slovák okamžitě vkročil do klece, aby si potenciálního rivala prohlédnul. „Nezáleží to na mně. Určitě nejsem dosra…, ale Karlos mi změnil život. Dal bych mu šanci,“ hodnotil před mikrofonem iSport TV, což potvrdil i v neděli na svém Instagramu. Na rozhovor se podívejte ve VIDEU.

Slovenský bijec po neočekávané výzvě neskrýval údiv. „Byl jsem překvapený, že chce se mnou zápas,“ přiznal. „Osobně bych zůstal na myšlence Vémola vs. Végh 2. Měl jsem nějaké plány, od začátku roku jsem trénoval. Mám to tak nastavené v hlavě i v rámci tréninkového procesu. Najednou bum a všechno se otočí? Abych řekl pravdu, dal bych Karlosovi šanci, stejně jako ji dal on mně.“

Od osudové porážky s Véghem Karlos Vémola v Oktagonu napadl v sedmi případech. Jenže v sobotu v pražské O2 areně nedokázal najít účinný recept na šampiona Kincla. Předváděl marné pokusy o strhy, na které obhájce pásu odpovídal po celých pět kol lokty v klinči u pletiva. Bodoví rozhodčí měli na konci vřavy jasno, pás se vrátil do Hradce Králové.

Jeden z největších zápasů v historii českého MMA pozorně sledoval právě Végh, který ještě před začátkem turnaje rozdával fanouškům autogramy. Dlouhodobě tvrdil, že jeho odvetu s Vémolou nemůže případná porážka olomouckého rodáka narušit. Dobře si uvědomuje, že i on před prvním střetem české a slovenské jedničky polotěžké váhy neuspěl s Virgilem Zwickerem, který mu dokonce uštědřil knokaut.

„Měl jsem prohraný zápas, když měl Karlos vítěznou vlnu. Teď záleží na něm, na Oktagonu a pak na mně. V životě už nehledám výzvy, jsem na to dost starý, ale s Karlosem je to něco jiného, ten zápas mi změnil život. Nejde o nějaký titul, ale o nás dva, lidi by chtěli vidět odvetu,“ hodnotí Végh.

Vémola i po porážce s Kinclem stále drží titul polotěžké kategorie. Naopak Patrik Kincl se v minulosti profiloval coby nejlepší velterová váha v Česku, než nakonec zvolil přestup do střední divize, kde nyní neohroženě vládne. A zdá se, že si dělá zálusk na druhé Terminátorovo hájemství.

„Jsem překvapený, ale Patrik tím, že by zkusil devět trojku, nic neztratí, i kdyby prohrál,“ uvědomuje si Végh a rovnou přidává pohled, proč je pro něj duel nebezpečný. „Já bych ztratil hrozně moc. Bylo by to pro mě velmi riskantní.“

Někdejší šampion Bellatoru si v bojové kariéře už nepotřebuje nic dokazovat. Po Zápase století se v kleci ještě neobjevil, zato si zkusil exhibiční box se soupeři ze světa MMA.

„Nechci titul, ani někoho vyzývat, už to ve mně vyhořelo. Na Karlose jsem recept našel a znovu neukázal nic nového. Porazil sám sebe, Patrik udělal výbornou práci. Dokázal bych se vyhecovat na odvetný zápas a probudit starého Attilku. Sportovní plán je Karlito,“ uzavírá Végh debatu nad možným střetem s Kinclem.

A i proto Végh po velké prohře Vémolu podpořil. „Karlito můj," začal vyprávění v nedělním prohlášení na Instagramu. „Ukázal jsi bojové srdce. I když jsi byl rozbitý, šel jsi do toho jak blázen."

„Teď tě lidi budou házet, víš kam. Budou říkat, že patříš do starého železa, ale takoví jsou lidi. Když jsi nahoře, jsi nejlepší, a když dole, tak jsi největší kár," směřoval k Vémolovi slova povzbuzení.

„Bude to zápas o nás dvou, dej se do kupy. Prober se, ještě nejsi staré železo, ani já. Jsme stejně staří a uvidíme se v prosinci. Karlito můj, nezapomeň, jednou nahoře, jednou dole. Tohle je MMA," dodal Végh.